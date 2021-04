Das sagt BVB-Legende Dickel über Trainer Edin Terzic

Essen Der BVB hat bereits einen neuen Trainer gefunden. Die offene Frage: Rückt Edin Terzic ins zweite Glied? Das sagt BVB-Legende Dickel im WAZ-Talk.

Der neue Trainer von Borussia Dortmund steht bereits fest. Zur neuen Bundesliga-Saison übernimmt der Noch-Gladbacher Marco Rose die Mannschaft. Die Zukunft von Edin Terzic ist offen. Wie diese Redaktion berichtete, interessieren sich auch andere Vereine für den 38-Jährigen, der unter Rose wieder ins zweite Glied rücken müsste.

BVB-Legende Norbert Dickel würde sich einen Verbleib von Terzic beim BVB wünschen. Ob es dazu kommt, kann er auch nicht sagen. "Beantworten kann das nur Edin Terzic", sagte der Stadionsprecher des Bundesligisten am Donnerstag im Live-Talk der WAZ. "Er ist durch und durch ein Schwarz-Gelber. Sollte er bleiben, wäre das fantastisch für den Verein", so Dickel.

"Gute Saison" bei Champions-League-Qualifikation

Unter dem einstigen Co-Trainer von Lucien Favre habe die Mannschaft eine gute Entwicklung genommen. Dickel traut ihr die Qualifikation für die Champions League zu. "Wenn wir in die Champions League kommen, haben wir eine gute Saison gespielt", sagte der 59-Jährige im Gespräch mit BVB-Reporter Sebastian Weßling und Moderator Chris Kremer. Im DFB-Pokal ist für den BVB zudem noch der Titelgewinn möglich.

Die Leistungsschwankungen in dieser Saison kann sich Dickel nicht richtig erklären: "Wir haben so eine individuellen Qualität, da müsste jede Woche eine gute Leistung bei rauskommen. Aber so ist Fußball." In Giovanni Reyna, Ansgar Knauff, Jude Bellingham oder Jadon Sancho habe der BVB herausragende Talente in seinen Reihen, dazu in Erling Haaland einen Stürmer auf Weltklasse-Niveau.

Neu-Trainer Marco Rose darf sich freuen

Deshalb steht für Dickel fest: Marco Rose darf sich auf seine kommende Aufgabe freuen: "Wenn Rose zum ersten Mal beim Training ist, schreit er vor Glück, wenn er diese jungen Spieler sieht", ist sich der Stadionsprecher sicher. Allerdings würden die Karten dann neu gemischt: "Jeder muss sich neu beweisen."

Die Wahl des Gladbachers als Nachfolger lobt Dickel ausdrücklich: "Bis zum Zeitpunkt des Wechsels haben wir doch alle rübergeschaut und gedacht: Toll, was der aus der Mannschaft gemacht hat." Nun sind Roses Qualitäten in Dortmund gefragt. Ob Edin Terzic ihm dabei assistiert, steht noch nicht fest.