Darum wechselte Haaland zum BVB - und nicht zu RB Leipzig

Dortmund. Ralf Rangnick, ehemaliger RB-Funktionär, erklärt, warum sich Erling Haaland im vergangenen Winter für einen Wechsel zum BVB entschieden hat.

Der Wechsel des heutigen BVB-Stürmers Erling Haaland zu RB Leipzig ist laut Ralf Rangnick im Winter auch an der Konkurrenzsituation gescheitert. „Nach allem, was ich von ihm und seinem Vater weiß, war der Hauptgrund, dass Dortmund ihm einen Stammplatz garantieren konnte“, sagte der frühere Trainer und Sportdirektor der Sachsen in der MDR-Sendung „Sport im Osten“. Leipzig, wo Nationalspieler Timo Werner unter Vertrag stand, habe das nicht bieten können.

Der 20 Jahre alte Haaland war im vergangenen Januar vom RB-Schwesternclub Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt. „Es ist extrem schade gewesen, dass mit ihm zum ersten Mal seit RB Leipzig in der 1. Bundesliga spielt, man einen Spieler von Salzburg woanders hingehen lassen hat“, sagte Rangnick. „Schade für Leipzig, der hätte wie gemalt zu uns, zu unserer Mannschaft, zu unserer Spielweise gepasst.“ Leipzigs Neuzugang in diesem Sommer, der Norweger Alexander Sörloth, sei aber vielleicht „ein Haaland zwei“. (dpa)