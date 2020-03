Coronavirus: Bundesligaspiel Gladbach - BVB findet statt

Düsseldorf. Grünes Licht aus Düsseldorf: Das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund wird nicht abgesagt.

Das grassierende Coronavirus beschäftigt auch die Fußball-Bundesliga. Ernsthafte Konsequenzen gibt es für Fans und Vereine aber noch nicht. Am Mittwochvormittag gab es in Düsseldorf ein Treffen mit Vertretern des Innenministeriums und des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Dabei ging es um die Durchführung des für Samstag (18:30 Uhr) angesetzten Top-Spiels zwischen Gladbach und dem BVB. Die "Rheinische Post" hatte berichtet, dass das Gesundheitsministerium eine Verschiebung der Partie angeregt habe. Als Ergebnis der Besprechung wurde jedoch festgehalten, dass das Spiel stattfinden kann. Das verkündeten die Gladbacher in einer offiziellen Mitteilung.

Fans aus Heinsberg können Ticket zurückgeben

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach sehe keinen Grund für eine solche Entscheidung, sagte der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Mittwoch in Düsseldorf. Alle Fußballfans, die im vom Coronavirus besonders betroffenen Kreis Heinsberg wohnen, sollen vom Verein aber das Angebot erhalten, ihre bereits gekaufte Karte für das Spiel zurückzugeben und stattdessen kostenlos ein anderes Spiel der Borussia zu besuchen.

„Wir bedanken uns für die konstruktiven Gespräche mit Innenminister Reul und Gesundheitsminister Laumann, die es uns am Ende ermöglichen, unser Heimspiel am Samstag auszutragen“, erklärte Borussia Mönchengladbachs Präsident Rolf Königs. „Borussia wird die mit den Ministerien besprochenen Vorbeuge- und Informations-Maßnahmen für die Besucher des Borussiapark durchführen.“

Die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem BVB ist das mit Spannung erwartete Verfolgerduell der Bundesliga. Die Dortmunder um ihren neuen Stürmer-Star Erling Haaland liegen nur vier Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München, die Gladbacher haben nur zwei Zähler weniger als der BVB.