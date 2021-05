Corona-Chaos bei RWE-Konkurrent BVB II: Neun positive Fälle

Dortmund. Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund ist hart vom Coronavirus betroffen. Zwei Regionalliga-Spiele des RWE-Rivalen sind bereits abgesagt.

Unangenehmer Störfaktor für die U23 von Borussia Dortmund im Aufstiegskampf der Regionalliga West. Wie der RevierSport berichtet, hat das Coronavirus im Team der Borussia die Runde gemacht. Neun positive Fälle sollen gemeldet worden sein, zwei weitere Spieler warten noch auf das Ergebnis des PCR-Tests. Der Verband hat die nächsten beiden BVB-Spiele gegen den SV Rödinghausen und den SV Bergisch Gladbach abgesagt. Auch das Auswärtsspiel am 22. Mai beim SV Straelen steht auf der Kippe.

Seit Dienstag ruht deshalb der Spielbetrieb beim Regionalliga-Spitzenreiter. Die betroffenen Spieler haben sich in eine häusliche Quarantäne begeben. "Zurzeit sind sechs Spieler in Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat für den Rest der Mannschaft BVB II keine Quarantäne angeordnet", sagt Anke Widow, Pressesprecherin der Stadt Dortmund, dem RevierSport. Die drei anderen betroffenen Akteure wohnen nicht in Dortmund und gehören demnach einem anderen Gesundheitsamt an.

BVB II muss Spiele bis zum 5. Juni absolviert haben

Der BVB liefert sich ein enges Rennen mit Rot-Weiss Essen um den Aufstieg in die 3. Liga. Fünf Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand der Essener vier Punkte. Aufgrund der Coronafälle droht dem BVB nun ein extrem hartes Programm nach Ende der Quarantäne, die am 4. Mai für die betroffenen Spieler begonnen hat und somit erst am 18. Mai enden wird. Bis zum 5. Juni müssen die Dortmunder laut Staffelleiter Wolfgang Jades ihre Spiele absolviert haben. "Das ist der absolut letzte Termin für diese Saison. Da gibt es überhaupt keinen Spielraum. Bis dahin muss eine Mannschaft im härtesten Fall alle drei Tage ihre noch angesetzten Spiele bestreiten. Einzige Ausnahme: Wenn innerhalb der letzten Woche vor dem 5. Juni in irgendeiner Mannschaft Corona ausbrechen sollte, dann ergibt sich eine neue Situation. Wir hoffen natürlich, dass alle gesund bleiben und es nicht so weit kommen wird", betont Jades.

Das Restprogramm der beiden Top-Teams BVB II und RWE in der Übersicht:

Borussia Dortmund II:

Samstag, 8. Mai, 14 Uhr: SV Rödinghausen (A)

Samstag, 15. Mai, 14 Uhr: SV Bergisch Gladbach (H)

Samstag, 22. Mai, 14 Uhr: SV Straelen (A)

Samstag, 29. Mai, 14 Uhr: VfB Homberg (H)

Samstag, 5. Juni, 14 Uhr: Wuppertaler SV (A)



Rot-Weiss Essen:

Samstag, 8. Mai, 14 Uhr: Wuppertaler SV (A)

Samstag, 15. Mai, 14 Uhr: Alemannia Aachen (H)

Samstag, 23. Mai, 14 Uhr: 1. FC Köln II (A)

Samstag, 29. Mai, 14 Uhr: Sportfreude Lotte (H)

Samstag, 5. Juni, 14 Uhr: FC Wegberg-Beeck (A)

