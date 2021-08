Corona-Alarm beim BVB: Thomas Meunier positiv getestet

Dortmund. Der BVB meldet einen Corona-Fall: Thomas Meunier ist positiv - und vergrößert die eklatanten Personalsorgen vor dem Pflichtspielstart weiter.

Die Schwierigkeiten in der Saison-Vorbereitung reißen bei Borussia Dortmund nicht ab: Am Dienstagmittag gab der Bundesligist bekannt, dass Thomas Meunier positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der Belgier wurde umgehend isoliert.

Meunier, so teilte es der BVB mit, habe vor dem Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz zwei Tests und vor dem Abflug aus Bad Ragaz am Wochenende einen weiteren Test abgelegt. Alle seien negativ ausgefallen. Als aber die Dortmunder vor dem Start in die Trainingswoche für das DFB-Pokalspiel beim Drittligisten Wehen Wiesbaden (Samstag, 20.45 Uhr/Sky) ihre Spieler ein weiteres Mal testeten, fiel Meuniers Test positiv aus.

Für den BVB ist dies ein weiterer Rückschlag, da die Personaldecke ohnehin angespannt ist – gerade in der Defensive. Wegen der schweren Knieverletzung von Mateu Morey ist Meunier der einzig verbliebene gelernte Rechtsverteidiger im Kader. Der Belgier hatte in der vorangegangenen Saison zwar meist enttäuscht, mit ordentlichen Leistungen bei der Europameisterschaft aber hoffen lassen, dass seine zweite Spielzeit in Schwarz-Gelb aber deutlich besser verlaufen könnte. Nun wird er für mindestens zwei Wochen fehlen.

Auch Mats Hummels wird wohl fehlen

Dem BVB bleibt als Alternative auf der rechten Seite somit nur Allrounder Felix Passlack, der in der Vergangenheit schon einige Male hier ausgeholfen hat. Nationalspieler Emre Can könnte das zwar auch. Aber erstens plagen ihn aktuell Wadenprobleme. Und zweitens wird er innen wohl dringender gebraucht – denn hier ist die Lage noch angespannter: Dan-Axel Zagadou fehlt noch immer wegen einer Knieverletzung, Mats Hummels wird wegen Problemen mit der Patellasehne gegen Wiesbaden wohl noch nicht zur Verfügung stehen, und auch die jungen Alternativen Nnamdi Collins und Soumaila Coulibaly sind verletzt. Es bleibt Manuel Akanji, der erst kürzlich aus dem EM-Urlaub zurückkehrte, es bleiben die U23-Akteure Lennard Maloney und Antonios Papadopoulos, die sich in der Vorbereitung ordentlich präsentierten – und eben Can.

So oder so: Die Dortmunder Auswahl wird zum Pflichtspielstart noch eine reichlich improvisierte sein – eine derart komplizierte Vorbereitung hat man beim BVB lange nicht mehr erlebt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB