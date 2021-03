Champions-League-Viertelfinale: Datum, Termin, Auslosung, BVB-Gegner

Der "Road to Instanbul" läuft: Bald wird das Viertelfinale der Champions League ausgelost.

Dortmund/Essen. Nach dem Achtelfinale ist vor dem Viertelfinale: Wir informieren Sie zu Terminen, der Auslosung und möglichen BVB-Gegnern in der Champions League

Dank des 2:2-Remis im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla steht fest: Borussia Dortmund ist für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert. Mit seinen zwei Toren war Stürmer Erling Haaland – mal wieder – der entscheidende Mann des BVB.

Doch wann geht es im Viertelfinale weiter? Wann findet die Auslosung statt? Wer sind die möglichen Gegner des BVB? Darüber informieren wir Sie in diesem Artikel.

Champions League: Wann findet das Viertelfinale statt?

Der Weg bis zum Champions-League-Finale in Istanbul am 29. Mai ist nicht mehr weit. Nach dem Achtelfinale müssen die Teams nur noch zwei Runden überstehen, damit sie um den Henkelpott spielen dürfen. Zunächst stehen aber noch die Viertelfinalspiele und die Halbfinalspiele auf dem Programm.

Hinspiele des Viertelfinales: 6./7. April 2021

Rückspiele des Viertelfinales: 13./14. April 2021

Hinspiele der Halbfinals: 27./28. April 2021

Rückspiele des Halbfinals: 4./5. Mai 2021

Champions League: Wann wird das Viertelfinale ausgelost?

Den 19. März sollten sich schon jetzt alle Fußballfans rot im Kalender anstreichen, denn das ist das Datum, an dem die Viertelfinalpaarungen der Champions League gelost werden. Ausgetragen wird die Zeremonie im Schweizerischen Nyon. Beginn ist um 12.00 Uhr.

Mit Spannung erwartet: Die Auslosung des Champions-League-Viertelfinals. Foto: getty Images

Doch nicht nur das Viertelfinale der Champions League wird am 19. März in Nyon ausgelost. Die Uefa lost im Anschluss direkt, zu welchen Konstellationen es im Halbfinale der Königsklasse kommt und welches Team in Finale (29. Mai im Atatürk Olympic Stadium, Istanbul) das Heimrecht hat. Zusätzlich werden auch die Begegnungen der Europa League ausgelost.

Champions-League-Viertelfinale: So können Sie die Auslosung im TV und Live-Stream sehen

Selbstverständlich wird die Auslosung des Champions-League-Viertelfinales auch im Live-Stream und TV übertragen. Dafür gibt es gleich mehrere Anlaufstellen. So zeigen die Rechteinhaber Sky und DAZN die Zeremonie jeweils live.

Erling Haaland jubelt über seinen zweiten Treffer gegen Sevilla. Foto: AFP

Sky wird die Auslosung am 19. März auf dem Sender Sky Sport News live im Free-TV zeigen, DAZN ausschließlich im Online-Live-Stream auf der Plattform des Streamingdienstes. Auch Sky wird das ganze via SkyGo im Stream zeigen.

Champions-League-Viertelfinale: Die möglichen Gegner des BVB

Dank des 3:2-Sieges in Sevilla hat dem BVB im Rückspiel ein 2:2 zum Erreichen des Achtelfinals gereicht, damit waren die Dortmunder das erste qualifizierte Team im Viertelfinale. Dort warten auf die Mannschaft von Trainer Edin Terzic fast zwangsläufig schwere Gegner – und es kann wirklich jede der qualifizierten Mannschaften sein, denn laut Uefa-Reglement gibt es im Viertelfinale keine Länderbeschränkungen mehr.

Für das Viertelfinale der Champions League sind bereits die folgenden Teams qualifiziert:

Borussia Dortmund (Bundesliga),

FC Porto (Liga NOS)

Um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen noch: