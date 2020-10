Champions League: BVB verzichtet auf Marcel Schmelzer

Dortmund. Borussia Dortmund hat den verletzten Verteidiger Marcel Schmelzer nicht für das Champions-League-Aufgebot nominiert.

Borussia Dortmund hat am Donnerstag seinen Kader für die Champions League gemeldet. Ein prominenter Name fehlt in dem Aufgebot: Marcel Schmelzer. Der Linksverteidiger hatte sich im Sommer eine Knieverletzung zugezogen. Derzeit ist unklar, wann der frühere BVB-Kapitän überhaupt wieder spielen kann.

Schmelzer absolvierte insgesamt 44 Einsätze in der Königsklasse. Längst spielt der 32-Jährige unter Trainer Lucien Favre aber keine große Rolle mehr. Der Abwehrspieler, dessen Vertrag in Dortmund noch bis Ende Juni 2021 läuft, wollte die Dortmunder im Sommer 2019 verlassen. Der BVB untersagte ihm damals allerdings einen Wechsel, weil der Klub einen Abgang von Raphael Guerreiro befürchtete. Als der BVB Mitte Juli Schmelzers Verletzung verkündete, war er davon ausgegangen, dass er noch in diesem Jahr wieder Spiele bestreiten kann. (fs)