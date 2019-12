Nyon. In Nyon wurden die Achtelfinal-Partien der Champions League ausgelost. Der BVB trifft auf Paris Saint-Germain. Alle Begegnungen in der Übersicht.

Champions League: BVB trifft im Achtelfinale auf Tuchel

Bayern München, der BVB und RB Leipzig stehen im Champions-League-Achtelfinale vor packenden Duellen. Bayern München spielt wie im verlorenen Finale 2012 gegen den FC Chelsea, Borussia Dortmund trifft auf seinen Ex-Trainer Thomas Tuchel und Paris St. Germain. RB Leipzig fordert Tottenham Hotspur mit Teammanager Jose Mourinho. Das ergab die Auslosung am Montag im Hauptquartier der Europäischen Fußball-Union (Uefa) in Nyon.

Die Hinspiele werden am 18./19. bzw. 25./26. Februar ausgetragen, die Rückspiele am 10./11. bzw. 17./18. März. Jürgen Klopp trifft mit dem FC Liverpool auf Atletico Madrid, Real Madrid spielt gegen Manchester City. Ziel ist das Finale im Atatürk-Olympiastadion von Istanbul am 30. Mai.

"Leichte Gegner gibt es ja nicht, Paris ist ein attraktives Los. Wir freuen uns auf die erste Auseinandersetzung in der Champions League", erklärte BVB-Marketingchef Carsten Cramer gegenüber Sky. "Wir freuen uns auf diese Begegnung. Wir sehen das als eine Chance." (sid)

12:15 Uhr: Hammerlos für den BVB - alle Begegnungen

SSC Neapel - FC Barcelona

Tottenham Hotspur - RB Leipzig

Juventus Turin - Lyon

FC Chelsea - FC Bayern

Atletico Madrid - FC Liverpool

Bergamo - FC Valencia

Real Madrid - Manchester City

BVB - Paris Saint-Germain

12:15 Uhr: Jetzt wird gelost - BVB wird direkt gezogen

Der BVB wurde als erste gezogen. Der BVB trifft auf Paris Saint-Germain.

12:08 Uhr: Achtung BVB! Ein Ex-Schalker betritt die Bühne

Der Ex-Schalker Hamit Altintop ist nach Nyon gereist. Er betritt die Bühne, gemeinsam mit der englischen Nationalspielerin Kelly Smith. Bringt Altintop dem BVB Glück?

12:01 Uhr: Die Auslosung beginnt - die BVB-Spannung steigt

Die Auslosung in Nyon hat begonnen. Erstmal wird gesprochen. Wie immer. Also Geduld. Ein Video stellt die 16 Achtelfinalisten vor, darunter auch der BVB.

11:57 Uhr: Der mögliche BVB-Gegner Juventus Turin ist bereit

Der BVB kann auf Juventus Turin treffen. Der Klub aus Italien meldete sich bei Twitter und lieferte ein paar Eindrücke von der Auslosung.

11:46 Uhr: BVB-Profi Hakimi schaut gespannt auf die Auslosung

Natürlich wollen alle BVB-Profis wissen, gegen wen sie im Champions-League-Achtelfinale spielen. Achraf Hakimi meldete sich im Vorfeld schon mal bei Instagram. Er freut sich auf die Auslosung.

11:40 Uhr: Es gibt viel zu verdienen für den BVB

In der Champions League wird das Erreichen des Viertelfinals mit 10,5 Millionen Euro belohnt. Der BVB darf also auf hohe Einnahmen hoffen.

11:34 Uhr: Langsam steigt die Spannung

Auf wen trifft der BVB? In einer halben Stunde wissen wir mehr. Die Dortmunder freuen sich schon auf die Auslosung, jedenfalls twittern sie bereits fleißig. Die möglichen BVB-Gegner sind: Juventus Turin, FC Liverpool, Manchester City, FC Valencia, Paris Saint-Germain.

11:30 Uhr: Keine deutsch-deutschen Duelle

Gezogen wird aus zwei Töpfen, ein Team aus Topf 1 wird einer Mannschaft aus Topf 2 zugelost. Im ersten Topf befinden sich die gesetzten, vermeintlich stärken Teams, die ihre Gruppen gewonnen haben. Aus Deutschland der FC Bayern und RB Leipzig, dazu unter anderem Jürgen Klopps Titelverteidiger FC Liverpool und der FC Barcelona. Aus dem zweiten Topf werden die jeweiligen Gruppenzweiten gezogen, also Borussia Dortmund sowie unter anderem Real und Atlético Madrid. Duelle zwischen Vereinen aus einem Land sind ausgeschlossen, genauso wie ein direktes Wiedersehen von Gruppengegnern. Die gesetzten Teams haben im Rückspiel Heimrecht.

11:25 Uhr: Die BVB-Partien finden erst im kommenden Jahr statt

Die Hinspiele der Champions League finden vom 18. bis 26. Februar 2020 statt, die Rückspiele vom 10. bis 18. März 2020. Der BVB wird als Gruppenzweiter zunächst ein Heimspiel haben. (las/meme)