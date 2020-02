BVB-Zugang Emre Can im Pokal in Bremen erstmals im Kader

Der neue BVB-Star Emre Can schreibt vor der Abfahrt nach Bremen am Dortmunder Bahnhof fleißig Autogramme.

Dortmund. Emre Can, Winterzugang von Borussia Dortmund, wird in Bremen erstmals im BVB-Kader stehen. Trainer Lucien Favre bleibt aber zurückhaltend.

Lucien Favre ist entspannt einen Tag vor dem Pokalspiel beim SV Werder Bremen am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) – und das dürfte auch mit der Personalsituation zu tun haben: Dem Trainer von Borussia Dortmund stehen aktuell fast alle seine Spieler zur Verfügung. „Zwei, drei Spieler sind etwas angeschlagen, aber es sollte“, sagt der BVB-Coach. „Nur Thomas Delaney kann noch nicht.“ Der Däne fehlt, seitdem er sich Mitte November mehrere Außenbänder im Sprunggelenk riss. Im Trainingslager in Marbella wagte er den Einstieg ins Mannschaftstraining. Doch nachdem er einen Schlag aufs Knie bekam, musste er wieder kürzertreten – und fehlt seitdem.

Aber Favre hat ja genügend anderes Personal: Neuzugang Erling Haaland beispielsweise, der mit sieben Treffern in drei (Teilzeit-)Einsätzen überragend in die Rückrunde bei seinem neuen Klub gestartet ist. Und Emre Can, am Freitag kurz vor Ende der Transferperiode verpflichtet, um der Abwehr mehr Robustheit zu verleihen.

BVB-Trainer Favre könnte ordentlich rotieren

Ist der Nationalspieler schon eine Option für den Kader im Spiel gegen Bremen? „Er hat gestern mit acht, neun anderen Spielen trainiert“, berichtet Favre. „Ich muss mit ihm reden, ob er bereit ist, schon im Kader zu sein. Es ist möglich.“ Klar ist nun, dass sich Can mit auf den Weg nach Bremen gemacht hat. Die Antwprt des ehrgeizigen Defensiv-Allrounders dürfte also eindeutig gewesen sein.

Ohnehin könnte es sein, dass Favre nach drei Spielen, in denen er kaum etwas an der Startaufstellung änderte, in einem Spiel in der Woche ein wenig rotiert, um dem einen oder anderen Spieler eine Verschnaufpause zu gönnen. „Momentan weiß ich es noch nicht genau, es ist möglich, dass wir ein wenig rotieren“, sagt Favre. „Dan-Axel Zagadou kommt ja auch aus einer Verletzung zurück.“

Can braucht in Dortmund noch Zeit

Zumal sich die Möglichkeiten des Trainers ja erweitert haben: „Ich finde unsere Transfers sehr gut“, meint Favre. Haaland habe „schon viel gezeigt in drei Spielen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass er erst 19 ist.“ Das aber bedeutet auch: Er hat noch Potenzial, sich klar zu verbessern.“ Emre Can dagegen brauche möglicherweise noch Zeit: „Er hat in der Hinrunde gespielt, aber nicht so viel“, sagt Favre. „Wir werden sehen, wann er in der Startelf sein kann.“

Die Zugfahrt nach Bremen hat der neue Mann in jedem Fall angetreten.