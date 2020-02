BVB: Zorc verteidigt Reyna nach Anschuldigungen von Winkmann

Es war eine Szene, die nach der 2:3-Pokalniederlage des BVB bei Werder Bremen für Aufregung sorgte in einem ohnehin turbulenten Spiel. In der 82. Minute war Dortmunds Giovanni Reyna in den Strafraum gedribbelt, dabei fiel er nach einer leichten Berührung von Niklas Moisander. Soweit so gut. Moisander aber packte Reyna anschließend am Kragen und beförderte ihn auf den Rasen. Schiedsrichter Guido Winkmann zeigte Reyna und Moisander die Gelbe Karte, nachdem er sich die Szene noch einmal draußen auf dem Monitor angeschaut hatte.

"Man kann darüber streiten, ob es ein Foul war. Es war aber sicherlich keine Schwalbe", erklärte Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag. "Wer Gio kennt, der weiß, dass er alles tut, nur nicht irgendetwas, um eine Karte zu provozieren, um eine Reaktion zu provozieren."

Schiedsrichter Winkmann erkannte bei BVB-Profi Reyna eine Provokation

Damit stellte sich der BVB-Manager vor seinen Spieler. Diesen hatte Schiedsrichter Guido Winkmann nämlich der Schauspielerei beschuldigt. "Ich habe Reyna die Gelbe Karte nicht nur wegen einer Schwalbe gezeigt, sondern weil er unmittelbar danach durch sein provokantes Verhalten auf unsportliche Art und Weise versucht hat, einen Strafstoß zu bekommen", erklärte Winkmann im Kicker. Trotz allem war es sehr entscheidend, dass Winkmann auch eine Schwalbe erkannte, denn ansonsten hätte er dem BVB für den Kragen-Schubser von Moisander einen Elfmeter geben müssen. Die Dortmunder hätten so das 3:3 erzielen können. Die Partie hätte vielleicht eine andere Wendung genommen.

Für Zorc hat Moisander eine Tätlichkeit begangen. "Ich denke, dass es eine Rote Karte war, die wurde nicht gegeben. Wir machen Fehler. Die Spieler machen Fehler. Die Schiedsrichter machen Fehler. Da müssen wir mit leben", sagte Zorc.

BVB tritt jetzt in Leverkusen an

So aber verlor der BVB 2:3 (0:2). Die Tore erzielten Davie Selke (16.), Leonardo Bittencourt (30.), Erling Haaland (67.), Milot Rashica (70.) und Giovanni Reyna (78.). Am Samstag treten die Dortmunder in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen an. (las)