Jude Bellingham zeigt seine Muskeln. Der BVB-Star erzielte in Bielefeld ein tolles Tor.

BVB BVB: Zorc sieht Bellinghams Entwicklung "nicht am Ende"

Dortmund. Einige englische Top-Klubs sollen an BVB-Talent Jude Bellingham interessiert sein. Sportdirektor Zorc setzt auf Bellinghams Bodenständigkeit.

Sportdirektor Michael Zorc glaubt an eine langfristige Zukunft des englischen Fußball-Nationalspielers Jude Bellingham bei Borussia Dortmund. „Er hat sich bewusst für den BVB entschieden und das Konzept, das wir ihm vorgestellt haben“, sagte Zorc der Sport Bild: „Seine Entwicklung in Dortmund ist noch längst nicht am Ende.“

Bellingham: Vertrag beim BVB gilt bis 2025

Der 18-Jährige besitzt beim BVB einen Vertrag bis 2025, zahlreiche englische Topvereine sollen Interesse an einer deutlich früheren Verpflichtung haben. Lizenzspielleiter Sebastian Kehl hatte zuletzt erklärt, es gebe weder eine Schmerzgrenze noch eine Ausstiegsklausel.

Zorc setzt auf die Bodenständigkeit des Mittelfeldspielers. „Er ist sehr klar im Kopf und hat ein sehr gutes Umfeld, das ihm hilft, seine rasante Entwicklung gerade richtig einzuordnen“, sagte er. (sid)

