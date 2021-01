BVB: Youssoufa Moukoko zurück im Mannschaftstraining

Dortmund. Die Knieverletzung ist überstanden. Borussia Dortmunds Jung-Stürmer Youssoufa Moukoko trainiert wieder mit der Mannschaft.

Schnelle Kombinationen und Passschärfe waren im Mittwochstraining von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gefragt. Nachdem Trainer Edin Terzic seine Profis zunächst in der Athletikhalle schwitzen ließ ging es am Vormittag in einer Spielform auf kleinem Feld sehr intensiv zu.

Dabei war erstmals auch wieder Youngster Youssoufa Moukoko. Nach überstandener Knieverletzung wirbelte der 16-Jährige 60 Minuten lang voll mit und ließ keine Übung aus, schon am Samstag im Spitzenspiel bei RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky) könnte er wieder eine Option sein. Es fehlten am Mittwochmittag nur Jude Bellingham (Fußverletzung), Thorgan Hazard (Muskelfaserriss) und Marcel Schmelzer (Reha nach Knie-Operation).

BVB: Regionalliga-Stürmer Steffen Tigges darf sich weiter zeigen

Auffällig war während der Einheit, dass Trainer Edin Terzic immer wieder lautstark Kommandos gab und die Abläufe sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch erklärte. Die Intensität vor den richtungsweisenden Wochen in der Bundesliga war hoch.

Schon am kommenden Samstag in Leipzig wird auch Stürmer Erling Haaland wieder im Fokus stehen. Nach überstandenem Muskelfaserriss ist der 20-jährige Norweger seit der vergangenen Woche wieder einsatzbereit.

Neben Moukoko und Haaland trainierte am Dienstag in Steffen Tigges ein weiterer echter Mittelstürmer weiter mit dem Profi-Kader. Nach zuletzt ansprechenden Vorstellungen bei Eintracht Braunschweig und zuletzt nach seiner Einwechslung gegen den VfL Wolfsburg bekommt der Kapitän der Regionalliga-Mannschaft von Terzic weiter die Chance, sich zu beweisen.