Borussia Dortmund BVB will bei Hertha BSC mehr als nur drei Punkte erreichen

Dortmund. Beim BVB war man zuletzt unzufrieden mit der eigenen Leistung. In Berlin muss nun eine Steigerung her – trotz erneuten personellen Rückschlags.

Marco Rose bringt seine Erwartungen kurz und knapp auf den Punkt: „Wir müssen es anders machen als gegen Greuther Fürth“, sagt der Trainer von Borussia Dortmund. „Sonst wird es schwierig, in Berlin was mitzunehmen.“ An diesem Samstag geht es im letzten Hinrundenspiel zu Hertha BSC (18.30 Uhr/Sky), und für einen versöhnlichen Abschluss braucht der BVB mehr als nur drei Punkte: Er braucht spielerische Fortschritte.

Denn am Mittwoch gelang gegen Tabellenschlusslicht Fürth zwar ein 3:0-Sieg, die spielerische Darbietung geriet aber äußerst dürftig: „Wir müssen es besser machen, klarer machen, sauberer machen und dürfen uns das Leben nicht selbst so schwer machen in vielen Situationen mit Ball“, fordert Rose.

Gregor Kobel und Mats Hummels fehlen

Der BVB hat aufreibende Wochen hinter sich: das Aus in der Champions League, die Niederlage gegen den FC Bayern, das Unentschieden beim VfL Bochum trotz ansprechender Leistung – und zuletzt der Sieg gegen Fürth trotz dürftigen Auftritts. Kaum einmal gab es einen Anlass, uneingeschränkt zufrieden zu sein – daher könnte man einen ansprechenden Auftritt in Berlin gut gebrauchen, um mit positivem Gefühl in die kurze Winterpause zu gehen und die Stimmung der eigentlich ordentlichen Punkteausbeute von bislang 34 Zählern anzugleichen. „Wir haben eine anständige Hinrunde gespielt“, sagt Rose. „Wir können mit einem Erfolgserlebnis eine sehr anständige draus machen.“

Torhüter Gregor Kobel und Abwehrchef Mats Hummels werden dabei wohl nicht mitwirken können, beide sind erkältet und fehlten am Freitagabend beim Abflug nach Berlin. In der Abwehr, wo auch Manuel Akanji fehlt, muss also wieder einmal improvisiert werden. Immerhin: Die zuletzt angeschlagenen Profis Raphael Guerreiro und Marius Wolf sind mitgereist.

