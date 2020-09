BVB: Warum Mario Götze seine Rückkehr nach Dortmund bereut

Essen. 2016 kehrte Mario Götze vom FC Bayern zum BVB zurück. Einen Schritt, den der 28-Jährige rückblickend für falsch hält.

Ex-Nationalspieler Mario Götze blickt mit gemischten Gefühlen auf sein zweites Engagement bei Borussia Dortmund zurück. Im Interview mit der Bild erklärte er, dass sein Wechsel vom FC Bayern zurück zum BVB im Jahr 2016 die falsche Entscheidung war.

„Ich hätte gern mehr als nur den Pokal 2017 gewonnen“, erklärte der 28-Jährige. „Nach meiner Rückkehr ist es leider nicht mehr so gelaufen, wie ich es mir bei meinem Wechsel 2016 erhofft habe. Bei Thomas Tuchel habe ich viel gelernt, allerdings war er nach einem Jahr nicht mehr da. Unter Peter Bosz hatte ich eine sehr gute Phase und seine Philosophie passt perfekt zu mir.“ Trotz zuletzt durchwachsener Jahre wird der BVB für Götze „immer etwas Besonders sein“, wie er versichert.

Ex-BVB-Profi Mario Götze träumt vom Titel in der Champions League

Seit seinem Abschied aus Dortmund im Juni dieses Jahres ist der Offensivspieler noch immer ohne Verein. Er hofft, bis Ende des Transferfensters am 5. Oktober einen neuen Klub gefunden zu haben. „Ich habe einfach große Lust wieder Fußball zu spielen. Umso früher, desto besser“, stellte er klar.

Wohin es Götze zieht, ist noch offen. Während ein Wechsel in die US-amerikanische MLS für ihn noch „kein Thema“ sei, könnte sich der WM-Held von 2014 sogar vorstellen in der Bundesliga zu bleiben. „Ich habe nie gesagt, dass ich die Bundesliga verlassen muss. Es gibt mehrere ambitionierte Vereine in Deutschland“, sagte der gebürtige Memminger.

Sein Fokus liege auf Europa, betont Götze. „Ich habe ehrgeizige Ziele und will unbedingt noch die Champions League gewinnen. Das treibt mich jeden Tag, in jeder Einheit an. Ich will meine Karriere nicht beenden, ohne diesen Titel einmal gewonnen zu haben.“ (rh)