BVB: Warum die DFL den Friseurbesuch nicht sanktioniert

Dortmund. Einige BVB-Spieler haben sich einen Friseur nach Hause eingeladen. Davon existierten Bilder, auf denen niemand eine Maske trägt.

Natürlich hat der Friseurbesuch für Stirnrunzeln in der Zentrale der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Frankfurt am Main gesorgt. Nicht, weil die BVB-Profis einen Friseur zu sich nach Hause eingeladen haben. Sondern weil auf den Fotos, die anschließend in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, niemand eine Maske trägt.

Vor dem Paderborn-Spiel hatten sich Jadon Sancho, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Raphael Guerreiro, Dan-Axel Zagadou und Manuel Akanji einen Friseur in die eigenen vier Wände kommen lassen. Dieser veröffentlichte Fotos davon bei Instagram, auf denen weder die Spieler noch er selbst eine Maske tragen. Und theoretisch hätte die DFL dies sanktionieren können.

Profis wurden mehrmals getestet

Mitte Mai beschlossen alle 36 Klubs der ersten und zweiten Bundesliga, dass das von der "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" erarbeitete medizinisch-organisatorische Konzept in der Spielordnung verankert wird und damit verbindlich ist. Eine mögliche Folge wäre gewesen, dass die DFL beschlossen hätte, die Profis erstmal vom Spielbetrieb auszuschließen, bis sie zwei negative Tests vorweisen können.

Allerdings haben sie beim Ligaverband registriert, dass der Vorfall schon in der vergangenen Woche stattfand, alle Profis seitdem mehrmals getestet wurden. Zudem möchte die DFL mit den Klubs zusammenarbeiten, sie sollen möglichst selbst die Verantwortung übernehmen. Daher hat der Verband mit den BVB-Verantwortlichen ernste Gespräch geführt, in denen der Klub aber versichert hat, den Fall selbst aufzuarbeiten.

BVB-Sportdirektor Zorc ermahnt die Spieler

Deswegen betonte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag: „Wir haben mit dem Friseur und unseren Spielern gesprochen. Alle versichern, dass während des Haareschneidens die Hygienemaßnahmen eingehalten wurden, es wurde sogar ein Gesichtsschild getragen und Handschuhe. Nur für das Foto wurde es abgenommen." Und: „Das ist auch nicht richtig, das haben wir noch mal klargemacht.“ (las)