BVB-Video: Donyell Malen singt Drake-Lied vor Mitspielern

Bad Ragaz. Donyell Malen spielt nun für den BVB. Zur Begrüßung musste er ein Lied vor seinen neuen Mitspielern bei Borussia Dortmund singen.

Schon am Sonntag reiste Donyell Malen ins BVB-Trainingslager, am Donnerstag musste der Neuzugang nun beim Abendessen ein Lied vor der Mannschaft anstimmen. So wie es jeder neue Profi bei Borussia Dortmund tun muss.

Wobei Malen sichtlich Spaß dabei hatte, wie ein Video verdeutlicht, das der BVB in den sozialen Medien veröffentlichte. Darauf steht der Niederländer kurz auf einem Stuhl, tanzt dann durch den Saal und singt "One Dance" von Drake.

BVB zahlt 30 Millionen Euro für Donyell Malen

Der BVB hat für Donyell Malen 30 Millionen Euro an die PSV Eindhoven gezahlt. Der Offensivkünstler soll Jadon Sancho ersetzen. (fs)

