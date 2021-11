BVB-Verteidiger Pongracic schießt gegen Wolfsburg: Will mir van Bommel „am liebsten packen“

Dortmund. In einem Twitch-Stream lederte BVB-Verteidiger Marin Pongracic heftig gegen den VfL Wolfsburg und deren Ex-Trainer Mark von Bommel.

Verteidiger Marin Pongracic von Borussia Dortmund hat im Twitch-Gespräch „Flügelzange“ mit dem Künstler SSYNIC kräftig gegen den VfL Wolfsburg ausgeteilt – den Klub, beidem die Dortmunder Leihgabe noch bis Sommer 2024 unter Vertrag steht.

"Ich war in Wolfsburg abgeschrieben, die hatten gar keinen Bock mehr auf mich“, sagte der 24 Jahre alte Deutsch-Kroate, der kurz vor Ende des Transferfensters zum BVB gewechselt war. „Die haben angefangen, Faxen zu machen“, beschreibt Pongracic seine letzten Wochen bei den Wölfen. „Da habe ich gemerkt, die wollen auch, dass ich von mir aus gehe, dass ich Platz mache für andere. Eklig, bei Elf-gegen-elf trainiere ich auf einmal nicht mit. Ich will ausrasten, ich will zu van Bommel gehen, will mir den am liebsten packen.“

BVB-Verteidiger Pongracic über Transfersommer: „Habe Scheißoptionen gehabt“

Denn: Unter dem inzwischen beurlaubten Trainer der Wolfsburger hatte Pongracic einen schweren Stand. Durch den Sommer-Transfer von Sebastiaan Bornauw (Köln) war er in der Hierarchie der Innenverteidiger noch weiter nach hinten gerutscht.

Für den Nationalspieler Kroatiens Grund genug, den VfL Wolfsburg verlassen zu wollen. Beinahe landete er beim belgischen Top-Klub RSC Anderlecht, wie er verraten hat. Doch sein Weg führte nach Dortmund, zu seinem Ex-Trainer Marco Rose.

Hier noch im Trikot des VfL Wolfsburg: Marin Pongracic. Foto: dpa

„Es gab wenig Optionen. Natürlich gehe ich nicht irgendwo auf Leihe und spiele für so und so viel Geld weniger. Ich kann nicht auf Riesensummen verzichten, das geht nicht, das macht keinen Sinn“, schilderte Pongracic den Transfersommer und führte aus: „Ich habe Scheißoptionen gehabt, richtig dumme Angebote, die keinen Sinn machen. Ich war hier richtig frustriert in Wolfsburg, aber dachte so, Digga, das kann ich nicht machen. Das entspricht nicht meinem Niveau. Ich kann nicht gefühlt in die 2. Liga zurück.“

Pongracic verrät: BVB hat Kaufoption über neun Millionen Euro

Laut den Aussagen des Verteidigers übernimmt der BVB während der Leihe sein komplettes Gehalt. Die Kaufoption der Dortmunder liege im Sommer bei neun Millionen Euro. „Die würden gar kein Plus machen", sagte er mit Blick auf die Niedersachsen. „Für die ist es auch ein bisschen scheiße. Wenn ich jetzt hier durch die Decke gehe, sagen die in Wolfsburg alle: 'Was habt ihr hier gemacht, wen habt ihr hier ziehen lassen?' Das freut mich extrem.“

Ob Pongracic allerdings auch über den Sommer hinaus Dortmunder bleibt, ist offen. In der laufenden Saison stand er immerhin in elf Pflichtspielen für den BVB auf dem Platz – komplett überzeugen konnte er jedoch noch nicht. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB