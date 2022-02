BVB verlängert mit Signal Iduna: Das sind die Details

Dortmund. Gute Nachricht für Borussia Dortmund: Der BVB verlängert den Vertrag mit dem Namensgeber seines Stadions langfristig. Das gab der Verein bekannt.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat die Partnerschaft mit dem Versicherungs- und Finanzdienstleister Signal Iduna langfristig verlängert. Der BVB und der Namensgeber seines Stadions, seit 1974 Sponsor des Vereins, vereinbarten laut einer Mitteilung von Montag eine enge Zusammenarbeit bis 2031. Nach Informationen dieser Redaktion darf sich der BVB über eine Steigerung freuen. Rund 10 Millionen Euro erhalten die Dortmunder künftig pro Jahr von der Signal Iduna. Der Sockelbetrag liegt etwas darunter, abhängig vom Erfolg kann es auch mehr werden.

BVB-Boss Watzke freut sich über Verlängerung

„Die Signal Iduna ist nicht nur der größte private Arbeitgeber in Dortmund, sondern auch ein sehr verlässlicher Partner für uns, der in guten wie in schlechten Zeiten zum BVB steht“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. „Als unser Klub zu Beginn des Jahrtausends um seine Existenz gebangt hat, war es eines der ersten Unternehmen, das sich bedingungslos auf unsere Seite geschlagen und so mitgeholfen hat, das Überleben des BVB zu sichern.“ (fs mit dpa)

