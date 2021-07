BVB unterliegt Bilbao, aber Haaland macht ein Kind glücklich

St. Gallen. Der BVB hat sein Testspiel im Trainingslager in der Schweiz gegen Athletic Bilbao 0:2 verloren. Stürmer Erling Haaland erlebte eine Überraschung.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff, das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Athletic Bilbao plätscherte mehr vor sich hin, ereignete sich die Szene dieses Samstagnachmittags in St. Gallen. Ein kleiner Junge kletterte über die Bande, wetzte mit einem Stift in der Hand zu Erling Haaland, um den BVB-Stürmer um ein Autogramm zu bitten. Haaland unterschrieb cool, begleitete den Jungen vom Feld, von dort wurde dieser allerdings von mehreren Polizisten aus dem Stadion geführt.

Deswegen wird der kleine Fan wohl nicht registriert haben, dass die Dortmunder anschließend in der zweiten Halbzeit zwei Gegentore gegen Bilbao kassierten. Der BVB verlor das Testspiel 0:2 (0:0). Das erste Trainingslager unter dem neuen Trainer Marco Rose startet damit mit einem Misserfolg. Außerdem verletzte sich Marius Wolf.

Die Partie gegen den spanischen Erstligisten war der erste Einsatz von Erling Haaland, seit er vergangene Woche aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. 45 Minuten versuchte der Norweger, am Spiel teilzunehmen, viel gelang ihm jedoch nicht. In der 30. Minute rauschte er sogar am Ball vorbei, der frei vor der Torlinie nur darauf wartete, über die Linie befördert zu werden.

BVB-Trainer Marco Rose plagen Abwehrsorgen

Überhaupt klappte noch nicht allzu viel in der Dortmunder Offensive, was natürlich auch an der hohen Belastung im Trainingslager liegen dürfte. Seit Freitag schwitzt der BVB in der Schweiz. Weiterhin fehlen viele Nationalspieler, deren Urlaub sich aufgrund der EM verschoben hat. Sie sollen nach und nach anreisen.

Raúl García transformó desde los once metros el penalti cometido sobre Villalibre.



En directo https://t.co/wPEYqlW0rT



0-1 I #BVBAthletic #AthleticClub pic.twitter.com/vZElAV8Zb6 — Athletic Club (@AthleticClub) July 24, 2021

Zudem plagen Trainer Rose Defensivschwierigkeiten. Manuel Akanji hat noch nicht mit der Vorbereitung begonnen. Genauso wie Mats Hummels, dessen Knie außerdem Sorgen bereitet. Talent Nnamdi Collins fällt mehrere Wochen aus. Gegen Bilbao bildeten daher die U23-Spieler Lennard Maloney (21) und Antonios Papadopoulos (21) die Innenverteidigung. Bemüht waren beide, trotzdem gerieten sie gelegentlich ins Schwimmen.

BVB-Torhüter Roman Bürki verursacht Foulelfmeter gegen Athletic Bilbao

In Hälfte zwei wurde Torhüter Roman Bürki für Gregor Kobel eingewechselt. Bürki soll den BVB verlassen, einen Verein hat er noch nicht gefunden. Und viel Werbung machte der 30-Jährige für sich nicht. Schon in der 50. Minute faustete Bürki nicht den Ball weg, sondern traf den Kopf von Asier Villalibre. Elfmeter, den Raul Garcia sicher verwandelte (52.). Kurz danach erhöhten die Spanier. Diesmal nach einem Freistoß, der über die Dortmunder Spieler hinweg segelte, ehe Daniel Vivian den Ball versenkte (57.).

Der Dortmunder Nachmittag nahm nun einen bitteren Verlauf, weil sich auch Marius Wolf, in der Halbzeit eingewechselt, durch ein Foul verletzte. Sein Knöchel wurde bandagiert, Wolf schaffte es nur mit Hilfe in die Kabine. Langsam verdunkelte sich in den letzten Minuten der Partie der Himmel, Regen prasselte herunter. Ein Gewitter braute sich zusammen.

Erling Haaland wurde bereits in der Halbzeit ausgewechselt. In der Pause musste er allerdings noch ein paar Sprints über den Rasen hinlegen, um zusätzlich an seiner Kondition zu arbeiten. Die BVB-Fans begleiteten die Läufe mit Applaus. Haaland spendierte einem Anhänger sein Trikot. Dann verließ er den Platz. Der kleine Junge war da bereits verschwunden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB