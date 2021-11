BVB-Ultras in Lissabon festgenommen - zwei verletzte Polizisten

Essen/Lissabon. Vor dem Champions-League-Spiel des BVB in Lissabon sind einige Ultras festgenommen worden. Der Auslöser: Eine Schlägerei in einer Bar.

Rund 2100 BVB-Fans sind nach Lissabon gereist, um Borussia Dortmund im so wichtigen Champions-League-Spiel zu unterstützen. Für die Dortmunder steht das Weiterkommen in der Königsklasse auf dem Spiel, und es fehlen erneut wichtige Profis.

Ein kleiner Teil der BVB-Fans ist in der Nacht vor dem Spiel allerdings durch eine Schlägerei in einer Bar mit der Polizei aneinandergeraten. Mehrere Ultras der Borussia wurden festgenommen, sie sitzen in Untersuchungshaft. Zwei Polizisten sollen verletzt und im Krankenhaus behandelt worden sein.

Zuerst hat der Kicker über den Vorfall berichtet. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt. Videos in den sozialen Medien zeigen die Auseinandersetzung in Lissabon.

🏟 Faninfos Lissabon



Am Mittwochabend trifft der #BVB in der Champions League auf Sporting Lissabon. Für die rund 2100 mitreisenden BVB-Fans haben wir alle wichtigen Infos zusammengefasst. 👇 #SCPBVBhttps://t.co/hCxpE1clz6 — BVB-Fanbeauftragte (@BVB_Fanb) November 22, 2021

BVB gegen Lissabon: Es geht um das Weiterkommen

Für den BVB hat das Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon (21 Uhr/DAZN und live in unserem Ticker) eine enorme Bedeutung. Beide Mannschaften sind punktgleich (sechs Punkte), der Sieger macht einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale. Ajax Amsterdam ist in der Gruppe C bereits enteilt und steht an der Tabellenspitze.

Mit einem Sieg würde die Mannschaft von Trainer Marco Rose ins Achtelfinale einziehen. Bei einer Niederlage mit mindestens zwei Toren Unterschied hätte der BVB die K.o.-Phase verpasst. „Wir spielen auf Sieg. So wie immer“, sagte Rose. „Auf Unentschieden spielen, ist keine Option. Das haut nicht hin, funktioniert nicht. Also spielen wir auf Sieg.“

BVB-Fans treffen sich am Praca do Rossio in Lissabon

Zum ersten Champions-League-Spiel in Istanbul durften aufgrund der Corona-Krise keine BVB-Fans reisen. In Amsterdam verfolgten Dortmunder Anhänger hingegen die bittere 0:4-Niederlage. Jetzt sind über 2000 Schwarz-Gelbe nach Portugal gereist. Sie treffen sich am Mittwoch vor dem Anpfiff am Praca do Rossio in Lissabon. (las)

