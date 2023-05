BVB-Überflieger Donyell Malen: "Ich träume von der Meisterschale"

Dortmund. Beim 5:2 des BVB gegen Gladbach überragt Donyell Malen erneut. Der Niederländer galt als Transfer-Flop, nun ist er Hoffnungsträger im Titelkampf.

Der BVB entschied das Borussen-Duell gegen Mönchengladbach mit 5:2 und bleibt dem FC Bayern im Kampf um die Meisterschaft weiter dicht auf den Fersen. Die Dortmunder Offensive bestach durch Tempo, Ballgefühl, Spielwitz und zeigte sich vor dem Kasten des Gladbacher Eigengewächses Jan Olschowsky in der ersten Halbzeit enorm effizient. Überragender Mann: Donyell Malen. Der 24-jährige Niederländer war an drei der vier BVB-Treffer direkt beteiligt, erzielte das 1:0 (5. Minute) selbst und flankte den Ball vor den Dortmunder Toren drei und vier punktgenau in den Strafraum auf Sebastien Haller, der problemlos vollendete. Drei Torbeteiligungen in 40 Minuten: eine überragende Vorstellung von Malen, der beim BVB nach schwachem Start längst zu den Leistungsträgern zählt.

Donyell Malen: Vom Transfer-Flop zum Topspieler beim BVB

„Es war wichtig, das Spiel zu gewinnen. Wir wissen, in welchem Rennen wir uns befinden. Daher war es ein guter Sieg". sagte der BVB-Überflieger nach dem verdienten Heimsieg gegen die Fohlen.

Zu Beginn der Rückrunde war der niederländische Nationalspieler fast schon abgeschrieben, galt als Transfer-Flop und zählte zu den Verkaufskandidaten. Die 30 Millionen, die der BVB im Sommer 2021 an die PSV Eindhoven überwiesen hatte, konnte der Rechtsaußen in seinen ersten anderthalb Jahren in Dortmund nicht rechtfertigen: Die Bilanz nach der ersten Saison war mit 5 Toren und 6 Vorlagen in 27 Spielen zwar nicht katastrophal, aber aufgrund der hohen Erwartungen ernüchternd. Von einem so kostspieligen Einkauf hatte man mehr erwartet, genaugenommen das, was Malen in seiner letzten Saison beim niederländischen Erstligisten gezeigt hatte. Mit 19 Treffern und 8 Assists in 32 Ligaspielen war der 24-Jährige einer der herausragenden Akteure, der zudem auch mit starken Leistungen im Pokal und der Europa League auf sich aufmerksam machte.

Ob es ein Gespräch mit Trainer Edin Terzic zum Rückrundenbeginn, die Umstellung vom rechten auf den linken Flügel, der erlösende erste Saisontreffer am 21. Spieltag gegen Hertha BSC Berlin oder doch die neue Frisur war - seit dem 18. März blüht Donyell Malen auf. An jenem 25. Spieltag brillierte der Niederländer beim 6:1-Kantersieg gegen den 1. FC Köln, traf einmal selbst und legte zweimal für seine Mitspieler auf. Es war der Beginn seiner bärenstarken Serie: In acht Spielen war Malen achtmal erfolgreich, steuert dazu noch fünf Vorlagen bei. Nur beim Remis in Bochum bleibt der Niederländer ohne Torbeteiligung.

Mit 13 direkten Torbeteiligungen in der Rückrunde ist Malen einer der formstärksten Spieler in der Bundesliga. Kein Wunder also, dass sich die Schwarz-Gelben quasi schockverliebt haben in ihre gefühlte Neuverpflichtung. Ein Spieler, der durch seine Tempovorstöße, sein feines Füßchen am Ball und kreativen Ideen das Dortmunder Spiel belebt.

BVB: Donyell Malen träumt von der Meisterschaft

Und dank des Niederländers lebt der BVB-Traum von der Meisterschaft. Zum Titelrennen mit dem FC Bayern sagte er nach dem Erfolg gegen Gladbach: „Ich träume von der Meisterschale. So spielen wir auch.“

