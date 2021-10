BVB-U19 schießt Ajax ab und stürmt an die Tabellenspitze

Amsterdam. Die U19 des BVB hat ihr Youth-League-Spiel bei Ajax Amsterdam mit 5:1 gewonnen und nun hervorragende Chancen im Kampf ums Achtelfinale.

Spektakel in Amsterdam: Die U19 von Borussia Dortmund hat ihr Youth-League-Spiel bei Ajax Amsterdam mit 5:1 (3:1)gewonnen und ist damit an die Tabellenspitze der Gruppe C gestürmt. Dabei hatte es nicht durchgängig nach einem Kantersieg gegen die hochgehandelten Niederländer ausgesehen: Bradley Fink traf zwar nach Vorarbeit von Göktan Gürpüz früh zum 1:0 für den BVB (18.), danach aber erspielten sich die Gastgeber gute Chancen - und trafen durch Jaydon Banel, der bei Prince Anings scharfer Hereingabe nur noch den Fuß hinzuhalten brauchte (24.).

Das schien den BVB-Nachwuchs kurz aus der Bahn zu werfen, Ajax wirkte nun druckvoller. Doch den nächsten Treffer setzten wieder die Dortmunder: Julian Rijkhoff verlängerte einen Eckball mit dem Hinterkopf und am zweiten Pfosten stand Albin Thaqi völlig frei und besorgte das 2:1 für die Gäste (33.). Und wenig später erhöhten die Dortmunder durch einen blitzsauberen Konter: Bamba startete in der eigenen Hälftemarschierte über weite Teile des Platzes und bediente dann Fink, der im Strafraum noch einen Haken schlug und dann ins kurze Eck schoss (40.).

Die zweite Halbzeit entwickelte sich dann deutlich weniger spektakulär als die erste - und doch konnte der BVB das Ergebnis noch in die Höhe schrauben: Doppeltorschütze Fink legte im Strafraum uneigennützig quer auf Tom Rothe, der nur noch einschieben musste (68.). Und Kapitän Dennis Lütke-Frie traf mit einem wunderschönen Freistoß von der Strafraumgrenze zum 5:1.

Am Sonntag gegen Schalke

Dortmund steht nun mit sieben Punkten aus drei Spielen an der Tabellenspitze, gefolgt von Sporting Lissabon (5 Zähler) und Ajax (4). Besiktas Istanbul liegt punktlos auf Rang vier.

Für die U19 des BVB geht es nun mit hochkarätigen Spielen weiter: Am Sonntag um 11 Uhr ist der Tabellenführer Schalke 04 zu Gast in Brackel, in 14 Tagen steht das Rückspiel gegen Ajax an. (fs)

