U19 live: 3:0! BVB feiert Rijkhoff-Hattrick bei Hertha BSC

Berlin. Bärenstarker Auftritt des BVB: Im Halbfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft in Berlin führt Dortmund 3:0 bei Hertha BSC. Der Live-Ticker.

Der BVB greift nach dem Titel-Hattrick. Heute steht für die U19 von Borussia Dortmund das Halbfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft bei Hertha BSC an. Anstoß im Stadion auf dem Wurfplatz in Berlin ist um 11 Uhr. Das Rückspiel findet am Samstag (15. April, 11 Uhr) in Dortmund statt. Der BVB geht als Titelverteidiger ins Rennen. Da die Dortmunder auch 2019 vor der Corona-Pandemie Deutscher A-Jugend-Meister wurden, wäre ein Erfolg in dieser Saison der dritte in Folge.

Hertha BSC gegen BVB: Das Halbfinale in der U19 heute im Live-Ticker

Für den Westdeutschen Meister BVB geht es gegen den Erstplatzierten der Staffel Nord/Nordost. Im zweiten Halbfinale hat Mainz 05 am gestrigen Sonntag den 1. FC Köln mit 1:0 besiegt und sich eine gute Ausgangsposition für einen Finaleinzug erspielt.

BVB-Trainer Mike Tullberg trifft mit seiner U19 heute auf Hertha BSC. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Mehr BVB-News

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB