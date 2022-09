BVB-U19: Dramatische Niederlage bei Manchester City

Manchester. Bis zur 90. Minute führte der BVB in der Youth League bei Manchester City. Am Ende setzte es aber sogar eine Niederlage.

Die U19 von Borussia Dortmund hat in der Uefa Youth League auf dramatische Art und Weise einen überraschenden Erfolg verpasst: Beim deutlich favorisierten Nachwuchs von Manchester City unterlag der BVB 2:3 (0:1) – die entscheidenden beiden Tore fielen in den Schlussminuten.

Dabei schlugen sich die Dortmunder über weite Strecken richtig gut. Hinten standen sie lange sicher, ließen nur wenige wirklich hochkarätige Chancen zu – und hatten selbst bei Umschaltsituationen vor der Pause ein Plus an richtig guten Gelegenheiten: Samuel Bamba etwa lief nach einem Steilpass von Faroukou Cissé, den City-Verteidiger Taylor Kane verpasste, frei durch in Richtung Tor, verzog seinen Schuss aber deutlich (14.). Paris Josua Brunner kam nach Doppelpass zum Schuss, der geblockt wurde, und setzte den Nachschuss über das Tor (25.). Und nach einer Ecke von Göktan Gürpüz flog eine Kopfball-Bogenlampe aus dem Getümmel an die Latte (29.).

Semic patzt beim ersten Gegentor

City wurde zunächst einmal richtig gefährlich: Nico O’Reilly zog in den Strafraum, schlug zwei Haken um Nnamdi Collins herum, sein Abschluss aber wurde geblockt (21.). Dann aber kam die 33. Minute: Lion Semic stand bei einem langen Ball völlig falsch, Carlos Borges entwischte in seinem Rücken und legte flach in die Mitte, wo O’Reilly den Ball ins lange Eck zog.

Zur Halbzeitpause mussten sich die BVB-Junioren nur einen Vorwurf gefallen lassen: dass sie keine ihrer guten Chancen genutzt hatten. Auch City ging aber verschwenderisch mit den Möglichkeiten um, die sich boten: Borges etwa lupfte den Ball frei vorm Tor über den Kasten (48.). Auf der Gegenseite setzte Julian Rijkhoff einen Distanzschuss knapp vorbei (57.) und auch der abgefälschte Versuch von Semic verfehlte das Ziel nur um Haaresbreite (65.).

Doch der BVB sollte sich noch belohnen für seinen Aufwand: Vasco Walz schlug an der Strafraumgrenze einen Haken und zog ab. Torhüter Mikki Van Sas hatte die Finger zwar am Ball, konnte ihn aber nicht entscheidend abwehren (72.). Und dann wurde Julian Rijkhoff im Strafraum umgerannt – und verwandelte den fälligen Strafstoß selbst (81.).

Dortmund kassiert zwei Gegentore ab der 90. Minute

Dann aber unterlief Prince Aning ein Foul im eigenen Strafraum – und Oscar Bobb verwandelte (90.). Und in der Nachspielzeit schlugen die Citizens noch einmal zu, der eingewechselte Joel Ndala besorgte die späte Entscheidung, nachdem Torhüter Marian Kirsch ihm den Ball vor den Fuß fallen ließ.

Die Dortmunder U19 leistete spielerisch also wieder Gutmachung für den schwachen Auftritt beim 0:2 im Auftaktspiel der Youth League gegen den FC Kopenhagen – vergab aber eine deutlich bessere Ausgangslage im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde.

