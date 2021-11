BVB: Traum-Comeback von Erling Haaland im Video: Sein 50. Tor im 50. Spiel

Borussia Dortmund zeigt sich vom Aus in der Champions League gut erholt und gewinnt mit 3:1 in Wolfsburg. Erling Haaland ist wieder da.

Wolfsburg. Dortmunds Top-Stürmer Erling Haaland stellt immer neue Bestmarken auf. Die Highlights aus der Partie beim VfL Wolfsburg als Video.

Trotz wochenlanger Verletzungspause benötigte der 21-Jährige nur neun Minuten nach seiner Einwechslung, um bei seinem Abschluss quer in der Luft zu schweben und das Spiel in der 81. Minute zu entscheiden. Mit 3:1 gewann der BVB in Wolfsburg und stärkte so nach dem bitteren Champions-League-Aus sein Selbstbewusstsein.

Erling sei ein Unterschiedsspieler, meinte Dortmunds Trainer Marco Rose. „Wenn man lange auf so jemanden verzichten muss, dann macht das was mit der Mannschaft. Erling gibt dir Energie. Wir sind froh, dass er wieder da ist.“

Dadurch sammelte der Revierklub enorm wichtige drei Punkte vor dem Topspiel in einer Woche ein. Gut möglich, dass Haaland gegen den FC Bayern (4. Dezember, 18.30 Uhr/Sky und live in unserem Ticker) wieder beginnen kann.

Die Highlights des Dortmunder Sieges gegen Wolfsburg gibt es hier im Video.

