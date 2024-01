BVB-Trainer Terzic mahnt nach Alkmaar-Test: „Nicht gefallen“

Marbella. Im ersten Testspiel in Marbella sieht der BVB-Coach Höhen und Tiefen. Besonders an einem Thema muss bei Dortmund gearbeitet werden.

Edin Terzic war es wichtig, zu differenzieren, als er vor dem Kabinentrakt des Banus Football Center in Marbella stand. Ein Spiel, „das man unterteilen muss“, sei das 2:2 von Borussia Dortmund gegen AZ Alkmaar gewesen.

In der ersten Hälfte nämlich lief überhaupt nichts zusammen beim favorisierten Bundesligisten, der Auftritt im spanischen Wintertrainingslager erinnerte an viele aus der Hinrunde. „Wir haben angefangen, viele Bälle einfach zu verlieren und dann mussten wir viele Konter verteidigen. Das hat uns gar nicht gefallen“, schimpfte der BVB-Trainer. Es war ein erster kleiner Stimmungsdämpfer.

BVB mit deutlicher Steigerung

Ein deutlich ansehnlicherer Auftritt in der zweiten Hälfte des Kicks über 4 mal 30 Minuten rettete dann doch die Laune des 41-Jährigen. Dortmund kam nach 0:2-Rückstand noch durch Tore von Marcel Sabitzer (63.) und Marco Reus (80.) noch zum verdienten Ausgleich. „Richtig gut“ sei der dritte Spielabschnitt gewesen, lobte Terzic. Mit „viel Energie“ habe seine Mannschaft gespielt, Räume aufgezogen und viele gute Pressing- sowie Gegenpressingmomente gehabt.

Salih Özcan (re.) gratuliert Marco Reus zu seinem Tor zum 2:2 für den BVB gegen AZ Alkmaar. Foto: David Inderlied / DPA Images

Etwas irritierend war allerdings, dass die vermeintlich zweite Garde so viel besser auftrat als die auf dem Papier erste Elf, die durch U23-Linksverteidiger Guille Bueno ergänzt worden ist. „Besonders bei der Ballsicherheit haben wir noch großen Themen, um die wir uns kümmern müssen“, meinte Terzic. Abläufe sollen gefestigt, um „noch mehr Dominanz und Sicherheit“ in unser Spiel zu bekommen. Genau das zu erreichen war ja das Ziel der ersten Einheiten in Marbella. An der Umsetzung hapert es offenbar noch.

BVB testet am Dienstag gegen Standard Lüttich

Am kommenden Dienstagvormittag bestreiten die Dortmunder noch ein weiteres Testspiel in Marbella gegen Standard Lüttich aus Belgien. Anschließend bringt sie eine Maschine aus Malaga Richtung Ruhrgebiet. Am 13. Januar ist Liga-Wiederbeginn bei Darmstadt 98.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB