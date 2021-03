BVB-Trainer Terzic hofft noch auf Guerreiro und Reyna

BVB-Trainer Edin Terzic ist in Sachen Personal verhalten optimistisch.

Dortmund. Gegen Sevilla muss der BVB auf Jadon Sancho verzichten. Bei zwei anderen Spielern hat Trainer Edin Terzic noch die Hoffnung, dass sie fit werden.

Im Abschlusstraining von Borussia Dortmund am Montagvormittag fehlten beide, Raphael Guerreiro und Giovanni Reyna. Der Linksverteidiger und der Offensivspieler plagen sich mit Muskelproblemen. Und dennoch hat Trainer Edin Terzic die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass es für einen Einsatz im Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla am Dienstagabend (21 Uhr/Sky) reichen könnte.

Anders als bei Jadon Sancho, der im Achtelfinal-Rückspiel definitiv fehlen wird. "Wir haben ja schon gesagt, dass uns Jadon in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen wird", sagte Terzic am Montagnachmittag. "Bei Rapha und Gio ist es eine Frage von Tagen. Jetzt müssen wir schauen, wieviele Tage es sind. Wir geben die Hoffnung nicht auf und schauen, ob es für morgen schon reicht."

Allzu groß aber dürfte die Hoffnung nicht sein, da beide im Abschlusstraining gefehlt hatten. Ganz anders Erling Haaland. Der Stürmer, der beim 2:4 gegen den FC Bayern einen Schlag auf den Fuß abbekommen hatte und nach einer Stunde aus Belastungsgründen ausgewechselt worden war, trainierte am Montag ganz normal mit. "Es geht ihm soweit ganz gut", meinte Terzic. "Wir gehen davon aus, dass er morgen dabei sein kann."

Hazard läuft nur - soll aber spielen

Ähnlich sieht es bei Thorgan Hazard aus, der am Montag nicht mit dem Ball trainierte, sondern lediglich einige Runden lief - eine Vorsichtsmaßnahme nach langer Verletzungspause. Hazard hatte ja am Samstag gegen den FC Bayern erstmals nach seinem Muskelfaserriss wieder in der Startelf gestanden, jetzt gilt es, die Belastung zu dosieren - denn gebraucht wird der Belgier nun, da Sancho und wohl auch Reyna ausfallen, umso mehr.

Dass Sanchos Ausfall den BVB aber sehr schmerzt, ist klar. "Er ist weltweit einer der außergewöhnlichsten Spieler, insbesondere in dieser Altersklasse", sagte Terzic. "Aber ich bin Trainer, ich kümmere mich nicht um Probleme, sondern um Lösungen." Und diese Lösung wird aller Voraussicht nach Thorgan Hazard heißen.