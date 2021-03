BVB-Trainer Terzic: Das ist der Schlüssel, um bei Bayern zu bestehen

München. Borussia Dortmund geht mit Selbstvertrauen ins Duell mit den Bayern. Für Trainer Edin Terzic kommt die jüngste Siegserie nicht überraschend.

Borussia Dortmund geht mit Rückenwind ins Spitzenspiel beim FC Bayern München (18.30 Uhr/Sky). Zuletzt hat der BVB gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal, gegen Arminia Bielefeld und im Derby gegen Schalke sowie in der Champions League beim FC Sevilla überzeugt. Daran will Trainer Edin Terzic gegen den Rekordmeister anknüpfen.

"Aus den letzten Aufgaben haben wir viel Mut geschöpft, den wir heute mitnehmen wollen", sagte Terzic vor dem Anpfiff bei Sky. Die aktuelle Siegserie kommt dabei für ihn nicht überraschend. Denn schon vor bevor Dortmund die vier Erfolge gefeiert hat, "haben wir gesagt, dass wir Dinge gut gemacht haben. Jetzt konnten wir Konstanz und stabile Leistungen abrufen", so Terzic.

Worauf kommt es im Top-Spiel an? "Wir müssen für jede Phase gewappnet sein und mit Rückschlägen umgehen können", meint der BVB-Trainer. Zuletzt kassierte Dortmund regelmäßig, teils sehr deutliche Niederlagen in München. "Schnelles Umschalten kann heute ein Schlüssel sein", meint Terzic.

BVB: Mats Hummels ist in der Abwehr gefragt

Viel kommt dabei auf Abwehrchef Mats Hummels an, dem als Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou und Emre Can zur Seite gestellt werden. Bereits 23 Mal stand Hummels im Duell BVB gegen Bayern auf dem Platz. "Er ist ein sehr wichtiger Führungsspieler, der den Laden hinten dichthalten soll", so Terzic.

Dabei trifft er auf seinen Ex-Mitspieler Robert Lewandowski. Das Spiel Bayern gegen Dortmund ist auch Duell der Top-Angreifer Lewandowski und Erling Haaland. Dem jungen Norweger steht eine große Karriere bevor. Die vielleicht mal im Münchener Trikot weitergeht? "Im Leben ist viel möglich und deshalb kann ich nichts ausschließen", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick, angesprochen auf ein mögliches Interesse der Münchener am BVB-Stürmer. "Er hat allerdings einen langfristigen Vertrag und kommt für viele Top-Vereine infrage. Im Fußball kann alles schnell gehen, aber ich mache mir darüber jetzt keine Gedanken." (chwo)