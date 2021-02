BVB-Trainer Terzic: "Das ist das Gesicht, das wir häufiger zeigen wollen"

Sevilla. Der BVB zeigt beim Champions-League-Spiel in Sevilla eine ansprechende Leistung. Das sagen Beteiligte zur 3:2-Sieg.

Die wichtigsten Stimmen zur Mittwochspartie des Champions-League Achtelfinal-Hinspiels FC Sevilla – Borussia Dortmund (2:3).

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund) ...

… zum Spiel: „Das Spiel gehört definitiv zu den Besten, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Wir sind natürlich glücklich über das Ergebnis, aber noch viel stolzer auf die Leistung. Es waren keine leichten Wochen für uns als Team. Und dann gegen eine Mannschaft wie Sevilla in 45 Minuten dreimal zu treffen, zeigt den Charakter der Mannschaft. Das ist das Gesicht, das wir viel häufiger in der Zukunft zeigen wollen.“

… zu Doppeltorschütze Erling Haaland: „Wir haben Erling heute eine Sonderrolle gegeben. Wir wollten ihn eher hinter dem Ball haben, um ihn dann besser einbringen zu können. Das hat er super gemacht, uns als Mannschaft mit seinen Laufwegen enorm geholfen und sich mit den Toren selbst belohnt. Das wollen wir mit in die nächsten Wochen nehmen.“

… zu seiner Zukunft (vor dem Spiel): „Der BVB und Borussia Mönchengladbach haben sich ganz klar über die Zukunft geäußert. Ich bin hier, um mich um die Gegenwart zu kümmern. Was in der Zukunft passiert, wird man sehen. Aber ich war und bin gerne ein Teil von Borussia Dortmund und ich werde auch über diese Saison hinaus ein Teil des BVB bleiben.“

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund) ...

… zum Spiel: „Wir haben in der ersten Halbzeit etwas tiefer gestanden und mehr auf Konter gespielt. Dadurch hatten wir Ballgewinne, die wir gut ausgenutzt haben. Auch nach dem frühen Rückstand sind wir ruhig geblieben und haben unseren Plan weiterverfolgt. Das war eine sehr gute erste Hälfte, wir haben vor allem als Team sehr gut zusammengearbeitet. Im zweiten Abschnitt haben wir das so nicht mehr geschafft. Trotzdem sind wir sehr zufrieden, dass wir das Spiel gewonnen haben.“

… zu den Leistungsschwankungen der letzten Wochen: „Wir wollen in jedem Spiel unser wahres Gesicht zeigen. Wir sind alle nur Menschen und in den letzten Wochen hatten wir nicht so viel Selbstvertrauen, das hat man gesehen. Am besten kommt man da raus, wenn man die Spiele aggressiv angeht und kämpft. Das haben wir vor allem in der ersten Halbzeit gemacht. Das hat uns dieses Selbstvertrauen gegeben und dann sieht man auch die spielerische Qualität, die wir haben. Es ist aber bitter, dass wir kurz vor dem Ende noch das 2:3 kassiert haben.“

Erling Haaland (Doppeltorschütze Borussia Dortmund) ...

… zum Spiel: „Wir hatten einen guten Matchplan, den wir super umgesetzt haben. Wir haben drei Auswärtstore erzielt, das ist sehr wichtig. Ich freue mich darüber, aber wir müssen uns jetzt auf das Rückspiel gegen Sevilla fokussieren, das wird nicht einfach werden.“

… zu den Leistungsschwankungen der letzten Wochen: „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Gegen Sevilla hat es sich so angefühlt, dass wir alle bereit waren. Wir wussten, dass Sevilla eine gute Mannschaft ist und wir unser Bestes geben müssen und das haben wir getan. Vor allem in der ersten Halbzeit. Es ist schön, Spiele zu gewinnen. Es war ein guter Abend.“ (sid)

Ihr täglicher Sport-Nachrichten-Überblick: Hier kostenlos für den WAZ-Sport-Newsletter anmelden!