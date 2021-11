BVB-Trainer Rose über Reus: "Hat keine 20 Schläge bekommen"

Dortmund. Nach der 1:2-Pleite bei RB Leipzig hatte BVB-Kapitän Marco Reus die Taktik von Trainer Marco Rose kritisiert. Dieser bezog nun erneut Stellung.

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus hatte vor der Länderspielpause die bei der 1:2-Niederlage in Leipzig aufgebotene Dreier/Fünferkette in der ersten Halbzeit moniert. "Damit kommen wir gar nicht klar, das muss man ganz klar sagen", sagte er im Sky-Interview nach dem Spiel. Erst nach der Umstellung auf die gewohnte Viererreihe in der Abwehr sei es für den BVB besser gelaufen. „Das liegt uns deutlich besser, weil wir da viel aktiver sind“, erklärte er.

BVB-Trainer Marco Rose: Kein Problem mit Reus

Vor dem Heimspiel des BVB am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart (15:30 Uhr, Sky) bezog Trainer Marco Rose zur Kritik seines Kapitäns Stellung. Er verteidigte seine Taktik. "Ich glaube, dass es keine Form der Grundordnung ist, sondern der Umsetzung", sagte Rose. "Fakt ist, dass wir in Leipzig in der zweiten Halbzeit besser gespielt haben, in der ersten Halbzeit aber Dinge nicht so umgesetzt haben, wie wir das wollten."

Das Vorgehen seines Kapitäns verteidigte Rose sogar. Den anwesenden Journalisten sagte er: "Mit Marco bin ich im ständigen Austausch. Es sollte doch auch in eurem Interesse sein, dass ein Kapitän unter Emotionen nach einem Spiel Dinge herauslässt, die ihm gerade auf dem Herzen liegen. Es bleibt nichts hängen. Wir haben kurz nach dem Spiel darüber geredet. Es ist alles gut. Marco hat keine 20 Stockschläge bekommen. Wir arbeiten weiter vertrauensvoll zusammen."

BVB-Trainer Marco Rose wandert über den Trainingsplatz. Foto: firo

Reus stellt klar: „Zwischen mich und Marco Rose passt kein Blatt Papier“

Auch Marco Reus hatte nach seiner Kritik klargestellt, dass er kein Problem mit BVB-Trainer Marco Rose habe. „Zwischen mich und Marco Rose passt kein Blatt Papier“, stellte Reus im Sport1-Interview klar. Marco Rose habe bis hierhin „hervorragende Arbeit geleistet, und das wird er auch in Zukunft tun. Ich habe in diesem Interview gesagt, dass wir mit der Fünferkette während des Spiels nicht klarkamen – und zwar aus verschiedenen Gründen. Nach unserer Umstellung auf die Viererkette wurde es besser. Aus diesem Satz, der leider völlig aus dem Zusammenhang gerissen worden ist, wurde viel zu viel gemacht“, sagte Reus. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB