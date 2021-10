BVB-Trainer Rose: „Köln war mit Ball die bessere Mannschaft“

Dortmund. Der BVB tut sich gegen Köln lange schwer und gewinnt doch mit 2:0. Trainer Rose sieht viele Fehler – aber auch einiges, was ihn erfreut.

Der Trainer war zufrieden. „Vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben, hat geklappt“, sagte er und meinte später noch: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Wenn da nur diese lästige Kleinigkeit gewesen wäre: „Nur das Toreschießen hat nicht geklappt, und Tore sind nun einmal entscheidend.“ Und so konnte sich Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Köln, zwar über eine ansprechende Leistung seiner Mannschaft freuen, aber musste ohne Punkte zurück in die Domstadt fahren. Und Marco Rose, Trainer von Borussia Dortmund ging es genau andersrum: Er hatte einen Auftritt seiner Mannschaft gesehen, an dem einiges zu verbessern war – konnte sich aber über einen 2:0 (1:0)-Sieg freuen.

Aber der BVB hatte richtig leiden müssen, um diese drei Punkte zu sichern. „Köln war der erwartet starke Gegner und hat es uns richtig schwer gemacht, überhaupt ins Spiel zu kommen“, meinte Rose. „Wir haben ein paar wichtige Statistiken gewonnen, um überhaupt eine Chance zu haben. Wir sind viel gelaufen, viel gesprintet und haben mehr Zweikämpfe gewonnen – bei allem mit dem Ball war Köln aber die bessere Mannschaft.“

Das war einerseits eine erstaunliche Aussage angesichts der Ausgangslage: Tabellenzweiter gegen Achter, Champions-League-Teilnehmer gegen Fast-Absteiger – und der vermeintliche Außenseiter war die bessere Mannschaft. Andererseits mochte man Rose nicht widersprechen, als er das auch mit der Personalsituation erklärte: Neun Spieler fehlten verletzt oder angeschlagen, darunter in Erling Haaland der beste Torjäger. Andere kamen gerade erst aus längeren Verletzungen, wie Thorgan Hazard, der Haaland in der Sturmspitze ersetzte – und „nach zwei Sprints mausetot war“, wie Rose erzählte.

BVB tut sich gegen mutige Kölner lange schwer

Und so taten sich die Dortmunder schwer, weil die Kölner jenes starke Pressing und schnelle Umschaltspiel aufzogen, mit dem sie schon oft überzeugt haben in dieser Saison. Der BVB hatte kaum längere Ballbesitzphasen, weil Köln aggressiv anlief und die Schwarz-Gelben zu unpräzise spielten, zu zögerlich in den entscheidenden Zweikämpfen waren. Und so wirkte der FC über weite Phasen des Spiels zwingender, kam auf 21 Torschüsse – und der BVB nur auf acht. „Allerdings war die Qualität unserer Torschüsse auch nicht so, dass jeder reinmuss“, haderte Köln-Trainer Baumgart. Der beste Abschluss kam vom Ex-Schalker Mark Uth, der den phasenweise arg orientierungslosen Marin Pongracic stehenließ und trocken einschoss. Aber der Ball war dem Kölner Angreifer im Zweikampf an die Hand gesprungen, der Treffer zählte nicht (16.).

Die zweite spektakuläre Kölner Chance hatte Ondrej Duda, der nach einem Pongracic-Fehlpass aus großer Distanz draufhielt, weil BVB-Torhüter Gregor Kobel weit vor seinem Kasten stand. Doch der eilte rechtzeitig zurück, fischte den Ball aus dem Winkel und prallte dabei mit dem Pfosten zusammen – konnte aber weitermachen (20.).

Der BVB dagegen war lange wenig zwingend und ging doch vor der Pause in Führung: Manuel Akanji schlug den Ball lang nach vorne, Julian Brandt köpfte zu Jude Bellingham, der flankte sofort an den Elfmeterpunkt – wo Hazard erstaunlich freistand und den Ball mit etwas Kopf und viel Schulter ins Tor beförderte (40.).

BVB-Trainer Rose: „Wir freuen uns über die Tabellenkonstellation"

Am grundsätzlichen Spielverlauf allerdings änderte das wenig. Uth (49., 55., 57.) und Anthony Modeste (50., 62.) vergaben gute bis sehr gute Chancen gegen eine oft erschreckend unsortierte Dortmunder Hintermannschaft. Trainer Marco Rose reagierte, brachte 30-Millionen-Euro-Zugang Donyell Malen und U23-Kapitän Steffen Tigges für Hazard und Pongracic. Und es war der U23-Spieler, der den entscheidenden Stich setzte: Julian Brandt zirkelte einen Eckball an den kurzen Pfosten, wo sich Tigges in der Luft durchsetzte und ins lange Eck köpfte (63.).

Die Partie war entschieden, obwohl sich Köln weiter mühte, weitere Chancen herausspielte. Aber der Treffer wollte nicht mehr fallen, der BVB feierte den nächsten Heimsieg, festigte Platz zwei und hielt den Rückstand von nur einem Punkt auf Tabellenführer Bayern München – was aber noch keine Jubelstürme bei Trainer Rose auslöst: „Wir freuen uns über die Tabellenkonstellation, dafür arbeiten wir“, sagte er. „Aber Mittwoch steht uns die nächste Aufgabe bevor, dann müssen wir wieder Lösungen finden und deswegen bin nach kurzer Freude schon fast wieder beim nächsten Spiel.“

Am Mittwoch nämlich steht das Rückspiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam an – und da wird der BVB sich noch einmal steigern müssen, wenn er am Ende erneut feiern will.

