BVB-Trainer Marco Rose will „ein paar Dinge geraderücken“

Dortmund. Noch immer hadert BVB-Trainer Marco Rose mit den Schiedsrichterentscheidungen im Topspiel. Gegen Besiktas geht es nun um Wiedergutmachung.

So ganz abgeschlossen hat Marco Rose noch nicht mit den Ereignissen vom Samstagabend. Mit der 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern, nach der der BVB und sein Trainer heftig mit einigen Entscheidungen von Schiedsrichter Felix Zwayer haderten. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das kaltgelassen hat“, sagt Rose am Montagmittag. „Ich hatte eine unruhige Nacht, weil wir uns ungerecht behandelt gefühlt haben. Ich bin ein Mensch, der für Gerechtigkeit steht. Aber wir sollten trotzdem einen Haken dran machen, morgen ist Champions League. Am Dienstagabend nämlich geht es in der Königsklasse gegen Besiktas Istanbul (21 Uhr/Amazon Prime) und da geht es für den Trainer darum, „dass wir ein paar Dinge wieder geraderücken“.