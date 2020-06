BVB-Trainer Lucien Favre rechnet in Düsseldorf mit Haaland

Dortmund. BVB-Stürmer Erling Haaland trainiert wieder mit der Mannschaft und steht in Düsseldorf wohl zur Verfügung. Ob er von Beginn an spielt, ist offen.

Für glasklare, unmissverständliche Auskünfte zu Personalfragen ist Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre nicht unbedingt bekannt, und die Video-Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) war da keine Ausnahme. Da nämlich wurde Favre gefragt, ob Stürmer Erling Haaland nach überwundenen knieproblemen zur Verfügung stehe. Und der Schweizer antwortete: "Er trainiert wieder seit gestern und hat alles im Training gemacht. Bis jetzt geht es sehr gut für Erling Haaland."

Zwischen den Zeilen immerhin ließ sich entnehmen, dass der Norweger beschwerdefrei ist, dass er bis Samstag zudem einige Trainings mit der Mannschaft in den Beinen haben und deswegen wohl dabei sein wird. Offen bleibt nur die Frage, ob es schon für die Startelf reicht, oder ob erneut Thorgan Hazaard die Position in der Spitze einnimmt.

Keine neuen Ausfälle beim BVB

Ansonsten gebe es keine Nachrichten, meinte Favre: "Alle sind okay." Nur die schon seit einiger Zeit verletzten Dan-Axel Zagadou (innenbandverletzung im Knie) und Nico Schulz (Muskelprobleme) fehlen, und auch für Marco Reus kommt ein Einsatz zu früh.

Der BVB-Kapitän hatte sich Anfang Februar im DFB-Pokalspiel bei Werder Bremen an den Adduktoren verletzt. Ursprünglich hatte der Klub mit einer Ausfallzeit von vier Wochen gerechnet. Doch die Beschwerden entpuppten sich als hartnäckig, nach einem Kicker-Bericht hatte der Nationalspieler zudem einen Sehnenanriss im Adduktorenbereich erlitten.

Plant der BVB noch mit Reus?

Die Corona-Pause nutzte Reus, um seinen Körper komplett herunterzufahren, einen langsamen und gründlichen Aufbau zu betreiben. Dennoch tauchten zunächst immer wieder Beschwerden auf, wenn er einen Ball schoss oder scharfe Pässe spielte. Nun aber ist der Offensivspieler beschwerdefrei.

Weil er aber immer wieder verletzt fehlt, weil sein Körper nach wie vor anfällig ist, kam am Donnerstag die Frage auf, ob man für die kommende Saison überhaupt mit Reus als Fixpunkt planen könne. "Natürlich planen wir mit Marco für die kommende Saison", erwiderte Favre. "Er hat schon wieder angefangen, teilweise mit der Mannschaft zu trainieren. Wir hoffen alle, dass er so schnell wie möglich wieder spielen kann. Er wird morgen wieder trainieren, dann werden wir sehen." Nach seiner langen Pause aber kommt der BVB-Kapitän in dieser Saison bestenfalls noch für Kurzeinsätze in Frage.