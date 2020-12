BVB-Trainer Favre zu Hummels-Verletzung: „News sind gut“

Verletzte sich gegen Lazio am Knöchel - BVB-Verteidiger Mats Hummels.

Dortmund. Mats Hummels könnte dem BVB womöglich schon gegen Frankfurt wieder zur Verfügung stehen. Trainer Lucien Favre hat Hoffnung.

Borussia Dortmund hofft im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den Einsatz von Abwehrchef Mats Hummels. Nachdem sich der 31-Jährige beim 1:1 gegen Lazio Rom am Mittwoch eine Verletzung am Knöchel zugezogen hat, könnte er womöglich schon gegen die Hessen wieder zur Verfügung stehen.

„Die News zu Mats Hummels sind gut“, sagte BVB-Trainer Lucien Favre am Freitagmittag, denn eine strukturelle Verletzung liegt beim Ex-Nationalspieler nicht vor. „Es war ein harter Schlag und wir werden sehen, ob er spielen kann.“

BVB: Dan-Axel Zagadou könnte sein Comeback feiern

Vor der Partie gegen die Frankfurter ist Hummels nicht der einzige Dortmunder, hinter dem ein Fragezeichen steht. „Wir haben einige, die angeschlagen sind“, sagte ein besorgter Favre, ohne weiter ins Detail gehen zu wollen. „Ich will da ungern viel verraten, weil es eine Info für den Gegner ist“, so der Trainer.

Wie schon gegen die Römer wird der Dortmunder Top-Torjäger Erling Haaland allerdings auch an diesem Samstag mit Muskelfaserriss nicht zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für Thomas Delaney, der mit Rückenproblemen zu kämpfen hat. Fraglich für die Partie in Frankfurt sind zudem noch Raphael Guerreiro, Thomas Meunier und Emre Can.

Sein Comeback könnte hingegen Dan-Axel Zagadou feiern, der nach Außenbandanriss im Knie nach sechs Monaten Pause gegen Lazio erstmals wieder im Kader stand. „Er ist ein Thema, obwohl er seit sechs Monaten nicht gespielt hat. Eventuell könnte er auch anfangen“, erklärte Favre. „Wir werden sehen.“