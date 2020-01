BVB-Trainer Favre lobt – und muss weiter auf Haaland warten

Lucien Favre machte gute Miene zum schlechten Spiel: „Ich bin nicht Ihrer Meinung“, widersprach der Trainer von Borussia Dortmund, als ein Journalist nach dem müden 0:0 im Testspiel gegen Standard Lüttich von einem schwachen Spiel sprach. „Ich habe zwei, drei sehr gute Sachen gesehen“, fuhr Favre fort. „Es war zwei, drei Spieler sehr, sehr gut.“

20 BVB-Spieler nehmen am Test gegen Lüttich teil

Allerdings hatten insgesamt 20 BVB-Spieler am Test gegen den belgischen Erstligisten teilgenommen, und die meisten von ihnen waren weit entfernt von „sehr, sehr gut gewesen“. Es mangelte an Tempo, an Schärfe in den Aktionen, an Präzision im Passspiel und an Ideen, um wirklich torgefährlich zu werden. Hochkarätige Chancen blieben über 90 Minuten Mangelware, nur Fernschüsse brachten einen Hauch von Bedrohung für den Gegner. Einer der wenigen Lichtblicke: der erst 17-jährige Giovanni Reyna aus der U19 des BVB, der mit guter Technik und Spielübersicht überzeugte. „Ja, das finde ich auch“, stimmte Favre zu.

Bedenklich stimmte ihn vor allem die stattliche Zahl an Spielern, die nicht hatten teilnehmen können am ersten Spiel im Trainingslager in Marbella: Achraf Hakimi war am Morgen abgereist, weil er zum afrikanischen Jugendspieler des Jahres nominiert ist und an der Preisverleihung teilnehmen wollte. Der Marokkaner allerdings wird noch in der Nacht auf Mittwoch zurückerwartet, stellt also kein Problem dar. Anders die angeschlagenen oder verletzten Marco Reus, Erling Haaland, Paco Alcácer, Thomas Delaney, Marcel Schmelzer, Thorgan Hazard und Jacob Bruun Larsen.

BVB holte Haaland für 20 Millionen Euro aus Salzburg

„Das wissen wir noch nicht“, sagte Favre, als er gefragt wurde, ob das Fehlen dieser Profis ein Problem sei. „Ich hoffe, sie kommen so schnell wie möglich zurück ins Mannschaftstraining. Sie haben immerhin schon angefangen, auf dem Platz individuell zu trainieren.“

Das gilt auch für Erling Haaland, den 20 Millionen Euro teuren Neuzugang von RB Salzburg. Der Mittelstürmer konnte bislang noch nicht mit seinen neuen Kollegen trainieren, weil ihn Kniebeschwerden ausbremsen. Ursprünglich war geplant, dass er am Mittwoch ins Training einsteigen sollte. Favres Worten zufolge aber wird daraus nichts: „Wir wissen noch nicht, ob er in Marbella wieder dazu kommt, wir hoffen es“, sagte der Schweizer. „Er hat seit 20 Tagen nicht trainiert. Aber es ist nicht so schlimm, er hat schon angefangen, auf dem Platz zu laufen und wir hoffen, dass er so schnell wie möglich dabei ist.“

BVB startet beim FC Augsburg in die Rückrunde

Ideal ist dieser Zustand nicht, denn bis zum Rückrunden-Start beim FC Augsburg am 18. Januar (15.30 Uhr/Sky) ist nicht mehr viel Zeit. „Wir haben nur noch zehn Tage vor Augsburg“, warnte BVB-Trainer Favre. „Wir wissen noch nicht, ob die Spieler bereit sind für dieses Spiel. Wir hoffen es, aber wir können es nicht sagen.“