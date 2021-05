Borussia Dortmund BVB-Trainer Edin Terzic glaubt trotz DFB-Pokaltrubel an Sieg in Mainz

Mainz. Der DFB hat den Pokalsieg im Kopf und ein schwieriges Spiel in den Beinen. Dennoch glaubt Trainer Terzic an einen Erfolg in Mainz am Sonntag.

Edin Terzic zeigt auf sein Herz. "Er ist auf jeden Fall hier drin, der DFB-Pokal, und da geht er auch nicht mehr raus", sagt der Trainer von Borussia Dortmund. Physisch ist das natürlich Unsinn, der DFB-Pokal ist weder in Terzics Herz noch sonst irgendwo in dem Hotelraum in Mainz, in dem der BVB-Trainer sitzt.

Nein, der DFB-Pokal, den der BVB mit einem 4:1 (3:0)-Sieg gegen RB Leipzig geholt hat, ist längst ordnungsgemäß ins Ruhrgebiet überführt, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat ihn mit zurück nach Dortmund genommen.

Aber es ist ja klar, was Terzic meint: Die Erinnerung an den Pokalsieg, all die positiven Gefühle und Emotionen, die sind sehr präsent bei Spielern und Trainer, egal wo die Trophäe ist. Der Trainer steht nun vor eienr komplizierten Aufgabe. Einerseits soll die Euphorie ja nicht gebremst werden, das Selbstvertrauen, was der Titel gebracht hat, soll auch in Zukunft helfen.

In einer Woche will Edin Terzic über zwei Erfolge feiern

Andererseits, und das ist das Problem, kommt diese Zukunft verdammt schnell: Anders als sonst war das DFB-Pokalspiel kein krönender Abschluss der Saison. Wegen der Corona-Pandemie, dem späten Saisonstart und der EM im Sommer wurde das Endspiel in die Woche zwischen dem 32. und 33. Spieltag verpflanzt. Und deswegen geht es für den BVB nun schon am Sonntag (18 Uhr/Sky) bei Mainz 05 weiter. Und deswegen richtet Terzic nun den Blick nach vorne.

"Wir haben uns sehr gefreut und sind sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreichen konnten", sagt er. "Aber um das wirklich zu begreifen, fehlt uns die Zeit. Das ganze Umfeld ist ja anders, wir sind nach dem Spiel direkt nach Mainz. Wir haben noch zwei wichtige Aufgaben, und uns versprochen, dass wir aus diesen beiden Aufgaben mit sechs Punkten rausgehen. Dann können wir nächste Woche nicht nur den Pokalsieg ausgiebig feiern, sondern auch die Champions-League-Qualifikation.

"Alkoholtests brauchten wir nicht, da war alles im Rahmen"

Und obwohl in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Berlin recht ausgiebig gefeiert wurde, macht sich Terzic in dieser Hinsicht keine Sorgen. "Alkoholtests brauchten wir nicht, da war alles im Rahmen", sagt er, Die Corona-Tests waren auch negativ, sodass alle Jungs, die mitgereist sind, zur Verfügung stehen."

Allerdings ist klar, dass es nicht leicht wird, keine drei Tage nach einem auch körperlich intensiven Pokalspiel. "Wir haben sehr viel versucht, im regenerativen Bereich zu arbeiten", sagt Terzic am Samstag. "Wir werden gleich noch eine leichte Einheit abhalten, wo wir versuchen werden, die Müdigkeit etwas rauszubekommen und Frische reinzubekommen."

Ausrutschen? Den Gefallen will Terzic der Eintracht nicht tun

Leicht ist es nicht unbedingt, sich nach einem Saisonhighlight wie dem DFB-Pokal noch einmal zu fokussieren, das weiß auch der Trainer. "Aber wir fangen ja nicht erst heute an, uns zu fokussieren", sagt er. "Wir haben uns vor ein paar Wochen ganz klar uns versprochen, alles zu tun, beide unserer Ziele zu erreichen. Und wir haben uns ganz klar versprochen, dass wir alles dafür geben, als Pokalsieger noch sechs Punkte zu erreichen."

Dann wäre auch die Qualifikation für die Königsklasse geschafft, denn der BVB ist inzwischen Tabellenvierter, mit einem Punkt vor Eintracht Frankfurt. Wir haben uns eine super Ausgangslage verschafft, es macht gar keinen Sinn, jetzt nachzulassen", sagt Terzic. "Frankfurt wird natürlich auf einen Ausrutscher von uns hoffen. Den Gefallen werden wir ihnen aber nicht tun."

