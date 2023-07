BVB-Trainer Edin Terzic: Auch sein Ton wird in den USA rauer

Las Vegas. Trainer Edin Terzic gilt beim BVB Fan-Liebling. Um Dortmund aber weiter als Bayern-Herausforderer zu formen, muss er Widerständen trotzen.

„Stop!“ Edin Terzic hatte etwas entdeckt, was ihm überhaupt nicht gefiel. Und das musste er allen mitteilen. Also unterbrach Borussia Dortmunds Trainer die Übung und demonstrierte, was er von Antonios Papadopoulos erwartet hätte. Der Mann, der eigentlich in der U23 Drittliga-Fußball spielt, erhielt einen Pass vom inzwischen verletzungsbedingt abgereisten Nico Schlotterbeck. Papadopoulos ließ ihn zum Nationalspieler zurückprallen, statt den Ballbesitz in Richtung des anderen Innenverteidigers, Niklas Süle, zu verlagern.