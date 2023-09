BVB: Torwart Gregor Kobel verletzt, Niklas Süle reist ab

Dortmund. Der BVB bangt vor dem Bundesligaspiel am Samstag beim SC Freiburg um Torwart Gregor Kobel. Niklas Süle ist vorzeitig nach Dortmund gereist.

Borussia Dortmunds Torhüter Gregor Kobel wird das EM-Qualifikationsspiel der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag gegen Andorra verletzungsbedingt verpassen. Wie der Schweizer Verband am Montag mitteilte, fällt der 25-Jährige „wegen leichter Beschwerden im Oberschenkel“ aus.

Kobel werde „im Kreise der Nati bleiben und individuell weitertrainieren“, hieß es weiter in der Verbandsmitteilung. Als Ersatz für Kobel wurde Anthony Racioppi von den Young Boys Bern nachnominiert. Am kommenden Samstag (15:30 Uhr, Sky) spielt der BVB beim SC Freiburg. Ob Kobel rechtzeitig fit wird, bleibt abzuwarten.

BVB-Verteidiger Niklas Süle reist vorzeitig nach Dortmund

Aus einem sehr erfreulichen Grund wird Niklas Süle der deutschen Nationalmannschaft heute beim Training fehlen. Der BVB-Verteidiger ist am Montag in Erwartung seines zweiten Kindes bereits vor seinen Teamkollegen nach Dortmund und zu seiner Partnerin gereist. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger von Borussia Dortmund wird zwar für die Partie an diesem Dienstag (21.00 Uhr/ARD) gegen Vize-Weltmeister Frankreich zurückerwartet. Das ist aber abhängig vom Nachwuchs. Süle hat seit 2021 bereits einen Sohn.

BVB-Verteidiger Niklas Süle erwartet sein zweites Kind. Foto: firo

Der Abwehrspieler war beim 1:4 am Samstag gegen Japan von Hansi Flick in die Startformation berufen worden. Der Bundestrainer wurde am Sonntag freigestellt. Die Partie gegen Frankreich übernehmen die Sportdirektoren Rudi Völler und Hannes Wolf sowie Ex-Nationalspieler Sandro Wagner.

BVB: News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB