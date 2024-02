DAZN-Experte Michael Ballack hat die Leistung des BVB in Heidenheim scharf kritisiert.

Borussia Dortmund BVB: Terzic wütet nach 0:0 in Heidenheim, Kritik von Ballack

Heidenheim. Der BVB zeigt beim 0:0 in Heidenheim eine ganz schwache Leistung. Trainer Edin Terzic übt nach der enttäuschenden Nullnummer deutliche Kritik.

Erster Rückschlag für Borussia Dortmund im Jahr 2024: Bei Aufsteiger 1. FC Heidenheimkam der BVB am Freitagabend nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste den Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Es war der erst Punktverlust nach der Winterpause. Mit dem Ergebnis war der Revierklub gut bedient, meinte DAZN-Experte Michael Ballack nach dem Spiel. „Heidenheim hatte die klareren Chancen. Mit diesen Ansprüchen und der Qualität des Kaders hätte Dortmund die Heidenheimer vor größere Probleme stellen müssen.“

Das tat der BVB aber nicht. Heidenheim erwies sich nach dem überraschenden 2:2 im Hinspiel Anfang September erneut als Stolperstein für harmlose Dortmunder, die einige Großchancen des Außenseiters zuließen. Ballack übte im Zuge seiner Analyse auch Kritik am Trainerteam des BVB. „Mir fehlt das Korrigieren beim BVB. Das muss aus allen Mannschaftsteilen kommen, aber auch von außen.“

BVB-Trainer Edin Terzic kritisiert seine Mannschaft

Dortmunds Trainer Edin Terzic betonte nach dem Spiel im DAZN-Interview, dass er sehr wohl auf die schwache Anfangsphase seiner Mannschaft reagiert habe. „Wir wollten es korrigieren in der Pause, schon in der ersten Halbzeit haben wir einige Dinge angepasst. Es hat aber nicht gereicht.“

BVB-Trainer Edin Terzic war sauer über den Auftritt seiner Mannschaft. Foto: Harry Langer / dpa

Was ihn am Auftritt seiner Mannschaft störte, erklärte er mit deutlichen Worten. Der BVB-Trainer war sauer auf seine Spieler. „Mit der Leistung, die wir gezeigt haben, haben wir nicht mehr verdient als diesen einen Punkt. Wir hatten zu wenig Torchancen, konnten keine Wucht entwickeln. Wir waren viel zu kompliziert, nicht sauber und standen viel zu passiv in den Positionen. Wir haben den Anspruch, besseren Fußball zu zeigen“, analysierte Terzic.

+++ BVB-Noten: Zwei Fünfen und kaum Lichtblicke in Heidenheim +++

Die schlechten Platzverhältnisse in Heidenheim und die zahlreichen Ausfälle wollte Terzic nicht als Ausrede gelten lassen. Ohne Winter-Neuzugang Jadon Sancho, der wegen muskulärer Probleme aussetzen musste, und die erkrankt fehlenden Marco Reus, Julian Brandt und Gregor Kobel tat sich die Borussia schwer. „Es gibt keine Ausreden“, sagte Terzic. „Wir hatten eine ordentliche Mannschaft auf dem Platz. Es haben einige Jungs, die zuletzt weniger gespielt haben, ihre Chance bekommen. Sie haben sie nicht genutzt.“

DAZN-Experte Michael Ballack kritisiert BVB-Stürmer Moukoko

Namen nannte der BVB-Trainer nicht. Ex-Nationalspieler Michael Ballack hatte eine Vermutung, wen Terzic gemeint hat. „Das war eine gute und richtige Analyse von Edin Terzic. Spieler wie Jamie Bynoe-Gittens und Youssoufa Moukoko müssen sich angesprochen fühlen. Moukoko hat immer wieder gute Ansätze, aber man braucht Konstanz auf hohem Niveau.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB