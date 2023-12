Dortmund. Gerüchte um einen Trainerwechsel beim BVB machten zuletzt die Runde. Edin Terzic reagiert im Sky-Interview genervt und gibt sich kämpferisch.

Der Gruppensieg in der Champions League hat die Stimmung bei Borussia Dortmund aufgehellt. In der vermeintlichen Todesgruppe überzeugte der BVB, sicherte sich mit einem 1:1-Unentschieden den ersten Platz. Der Alltag holt den Bundesligisten aber schnell wieder ein: Gegen Augsburg will der Vizemeister weiter für gute Laune bei den Anhängern sorgen.

Denn zuletzt war es für die schwarz-gelben Anhänger eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Durchwachsene Leistungen in der Bundesliga, Ausscheiden im DFB-Pokal. Das machte auch die gute Leistung in der Königsklasse nur kurzzeitig vergessen.

Das geht auch an Trainer Edin Terzic nicht spurlos vorbei. Im Sky-Interview vor dem Auswärtsspiel in Augsburg zeigte sich der BVB-Coach dünnhäutig. Was war passiert?

Edin Terzic: Großer Kredit bei den BVB-Fans schwindet langsam

Dass mit schwankenden Leistung einer ambitionierten Mannschaft zwangsläufig auch Kritik am Trainer einhergeht, ist nicht verwunderlich. Terzic, selbst eingefleischter BVB-Fan und früher Südkurven-Gänger, hat sich in den vergangenen Jahren durch den Erfolg, aber auch durch seine markigen Aussagen die Sympathien der Dortmunder Anhänger erkämpft. Doch der Kredit schwindet.

Zuletzt kamen Gerüchte auf, etwa durch TV-Experte Jan Age Fjortoft, der auf X (ehemals Twitter) schrieb: „Wildes Gerücht in Deutschland. Erik ten Haag könnte der neue Trainer in Dortmund werden.“ Der Niederländer ist aktuell Cheftrainer von Manchester United. Auch er sieht sich zuletzt mit viel Kritik konfrontiert. Aus Sicht von TV-Experte Fjortoft wäre ein Trainerwechsel nicht unwahrscheinlich: „Denkt dran: Sammer hat ten Hag schon einmal angestellt.“ Damit verweist Fjortoft darauf, dass ten Hag einst die zweite Mannschaft des FC Bayern betreute, als Matthias Sammer dort Sportvorstand war.

BVB-Trainer Edin Terzic reagiert genervt

Ob an dem Gerücht etwas dran ist? Sky-Moderatorin Britta Hofmann sprach den BVB-Trainer im Interview am Spielfeld direkt auf die Gerüchte an. Nachdem Terzic beim ersten Mal noch ausweichend geantwortet hatte, wurde er beim zweiten Nachhaken deutlicher. Ob er die Gerüchte ausblenden könne, wollte Hofmann vom 41-Jährigen wissen. „Wie soll ich es ausblenden, wenn Sie mich schon zum zweiten Mal darauf ansprechen?“, antwortete Terzic mit einer Gegenfrage, bevor er erklärte, dass er ein Typ sei, der gerne vorweg gehe, der kämpfe und der genau diese Einstellung auch von seiner Mannschaft erwarte. Eine klare Antwort sieht anders aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB