Borussia Dortmund BVB: Terzic nimmt Reus nach Frust-Auswechslung in Schutz

Dortmund. Der BVB verliert gegen Eintracht 1:2 und wird wohl die Champions League verpassen. Der Frust bei Reus nach seiner Auswechslung ist groß.

Michael Zorc sprach mit leiser Stimme, die Enttäuschung war dem Sportdirektor von Borussia Dortmund schon anzumerken, bevor er sie in die entsprechenden Worte kleidete: „Das war sehr enttäuschend heute“, sagte der BVB-Sportchef nach der 1:2 (1:1)-Niederlage gegen Frankfurt im eigenen Stadion. Und es war eine Niederlage, die besonders schwer wog: Eigentlich hatte sich der BVB auf einen Punkt an Eintracht Frankfurt und damit an Platz vier heranrobben wollen. Nun beträgt der Rückstand sieben Punkte bei noch sieben Spielen und die Dortmunder müssen sich langsam damit abfinden, dass die Schreckensvorstellung von einer Saison ohne Königsklasse Realität wird.