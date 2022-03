BVB-Talent Bynoe-Gittens vor Beförderung zu den Profis

Dortmund. U19 von Borussia Dortmund sorgt in der Youth League für Furore. Zuletzt glänzte Jamie Bynoe-Gittens, der für die Profis ein Thema werden soll.

Was für ein Abend für die U19 von Borussia Dortmund und vor allem für Jamie Bynoe-Gittens. Nach einem Elfmeter-Krimi zogen die BVB-Junioren am Dienstagabend bei Manchester United erstmals in der Geschichte ins Viertelfinale der Youth League ein.

In der Hauptrolle dabei: Bynoe-Gittens. Der erst 17-Jährige erzielte in seinem Heimatland beide Dortmunder Treffer in der regulären Spielzeit und krönte seine Leistung, indem er den entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen verwandelte.

Sebastian Kehl schwärmt von Jamie Bynoe-Gittens

"Unglaublich", freute sich Bynoe-Gittens nach Abpfiff, "es war ein hartes Spiel. Am Ende ist es ein unglaubliches Gefühl, gewonnen zu haben." Und von Dortmunds künftigem Sportchef Sebastian Kehl gab es ein Sonderlob: "Jamies Entwicklung ist eine richtig gute", sagte Kehl dem Kicker. "Er spielt in unseren Profikader-Planungen für die kommende Saison natürlich eine Rolle."

Verwunderlich ist das nicht. Denn Bynoe-Gittens verfügt über Qualitäten, die der Offensive des BVB sicher gut täten. Hohes Tempo, kaltschnäuziger Abschluss: Bei beiden Treffern gegen Manchester ließ der englische Juniorennationalspieler seine Stärken aufblitzen. Den entscheidenden Strafstoß verwandelte er fast schon lässig - mit Verzögerung im Anlauf.

In der Youth League dreht Bynoe-Gittens richtig auf

Überhaupt scheint die Youth League der Lieblingswettbewerb von Bynoe-Gittens zu sein. Er traf bisher in jedem Einsatz, steht bei sechs Toren in vier Spielen. Diese Quote kann Bynoe-Gittens in der nächsten Runde ausbauen. Gegner in zwei Wochen (15./16. März) ist Atletico Madrid.

