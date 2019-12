Kurz vor dem Weihnachtsfest hat BVB-Profi Marco Reus seine Freundin Scarlett Gartmann geheiratet. Fast schon still und heimlich im Standesamt.

BVB-Star Marco Reus und Scarlett Gartmann haben geheiratet

Kurz vor dem Weihnachtsfest hat BVB-Profi Marco Reus seine Freundin Scarlett Gartmann geheiratet. Ohne großes Tamtam in der Öffentlichkeit. Fast schon still und heimlich heirateten die 26-Jährige und der 30-jährige Kapitän von Borussia Dortmund zwei Tage nach dem letzten Pflichtspiel des BVB in diesem Jahr.

Seit zwei Jahren sind die beiden ein Paar und seit Ende März auch Eltern einer Tochter. Scarlett Gartmann stammt aus Hagen und arbeitet als erfolgreiches Model.

Das ist der Fußballer Marco Reus

Marco Reus konnte am Freitag bei der 1:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim nicht mitwirken, der Kapitän hatte sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Reus ist gebürtiger Dortmunder. Der Spieler, Jahrgang '89, lief bis zur U19 im Trikot der heimischen Borussia auf, wechselte 2006 zu Rot Weiss Ahlen. Über die Nachwuchsabteilung schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft, mit der er 2008 in die 2. Liga aufstieg.

Als er auch eine Spielklasse höher seine Qualitäten zeigte, war es nur eine Frage der Zeit, bis Klubs aus der obersten Etage aufmerksam wurden. Marco Reus wechselte zur Borussia nach Mönchengladbach. Zum BVB ging er 2012, in die Nationalmannschaft wurde er erstmals für das Vorbereitungsspiel zur WM 2010 gegen Malta in Aachen von Bundestrainer Joachim Löw berufen, damals musste er jedoch verletzungsbedingt absagen. Ähnlich sollte es ihm auch bei weiteren Spielen ergehen, bis er schließlich am 10. August 2011 beim Freundschaftsspiel gegen Brasilien erstmals auf der Ersatzbank saß. Der Rest ist eine reine Erfolgsgeschichte. Zweimal wurde Reus zum Fußballer des Jahres gewählt (2012 und 2019), mit Borussia Dortmund gewann er den DFB-Pokal (2016/2017), mit dem Nationalteam scheiterte er bei der EM 2012 erst im halbfinale. Nun geht diese Erfolgsgeschichte des BVB-Stars weiter - im privaten Bereich. (fs)