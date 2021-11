BVB-Star Hummels über Rote Karte: "Absurde Fehlentscheidung"

Dortmund. Mats Hummels wählt nach der Roten Karte in der Champions League gegen Ajax Amsterdam harte Worte. Der BVB-Star greift auch Widersacher Antony an.

Borussia Dortmund muss nach der 1:3-Niederlage gegen Ajax Amsterdam mehr denn je um das Weiterkommen in der Champions League bangen. Am 24. November müssen die Dortmunder somit in ein Endspiel bei Sporting Lissabon um den Achtelfinaleinzug in der Champions League.

Haller und Klaassen treffen

Marco Reus (37.) brachte den DFB-Pokalsieger mit einem Foulelfmeter nach Videobeweis auch in Führung - der Pfiff war ebenso fragwürdig wie kurz zuvor Mats Hummels' Platzverweis wegen groben Foulspiels (29.). Dusan Tadic (72.), der frühere Frankfurter Sebastien Haller (83.) und Davy Klaassen (90.+3) drehten das Spiel für in Überzahl deutlich überlegene Gäste, die sich damit vorzeitig für das Achtelfinale qualifizierten.

Nach der Partie war der Platzverweis gegen Nationalspieler Mats Hummels das große Thema.

Das sind die Stimmen zum Spiel:

BVB-Abwehrchef Mats Hummels (über den Platzverweis): "Ich habe keine Ahnung, wie man Rot geben kann. Wie man als Schiedsrichter auf Champions-League-Niveau auf die Idee kommen kann, Rot zu geben. Ich bin direkt auf dem Platz geblieben. Als er bei der Roten Karte geblieben ist, war ich ungläubig. Das war eine absurde Fehlentscheidung."

Mats Hummels ging schon vor der Pause vom Platz. BVB-Trainer Marco Rose kann den Platzverweis nicht nachvollziehen. Foto: afp

Hummels (über das Verhalten von Gegenspieler Antony beim vermeintlichen Foul): "Das ist ein super Fußballer - jetzt muss er noch lernen, Sportler zu werden."

BVB-Kapitän Marco Reus (über den Platzverweis): "Das ist keine Rote Karte. Mats kommt nicht von hinten, sondern von der Seite."

Reus (über den Spielverlauf): "Wir haben alles auf dem Platz gelassen. Die Gegentore waren ärgerlich, die ersten beiden entstanden aus komplett derselben Situation."

BVB-Torwart Gregor Kobel (über die Leistung seiner Mannschaft und die Ausgangslage): "Wir haben ein super Spiel gemacht, aber am Ende ist uns die Kraft ausgegangen. Jetzt müssen wir richtig fighten, wenn wir ins Achtelfinale wollen, aber ich bin überzeugt, dass wir das schaffen." (fs)

