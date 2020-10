BVB-Star Erling Haaland muss bei der EM zuschauen

BVB-Stürmer Erling Haaland ist am Donnerstagabend mit Norwegen über Serbien gestolpert.

Oslo. Norwegen ist in den EM-Play-offs an Serbien gescheitert. BVB-Stürmer Erling Haaland fährt somit nicht zur EM. Der Dortmunder ist sauer.

Die Fußball-Europameisterschaft wird ohne Norwegen stattfinden. Stürmerstar Erling Haaland von Borussia Dortmund bleibt bei der EM im kommenden Sommer (11. Juni bis 11. Juli 2021) somit nur die Rolle des Zuschauers. Der BVB-Profii verlor mit seinen Norwegern in den EM-Play-offs gegen Serbien mit 1:2 (1:1) nach Verlängerung und verpasste damit die Teilnahme an der Endrunde. Die Serben sind ihrerseits nun bei der EM ein möglicher Gruppengegner von England, Vizeweltmeister Kroatien und Tschechien.

Haaland blieb am Donnerstag ohne Treffer. Mathias Normann (88.) rettete die Norweger, die durch Sergej Milinkovic-Savic (81.) in Rückstand geraten waren, in die Verlängerung. Dort schlug Milinkovic-Savic (103.) erneut zu.

Wer letztlich bei der EM dabei ist, entscheidet sich am 12. November. Serbien trifft dann auf Schottland, das sich im Elfmeterschießen 5:3 gegen Israel durchsetzte.

Der norwegischeNationaltrainer Lars Lagerbäck hat nach dem Halbfinal-Aus seinen Rücktritt angeboten. „Ich habe kein Problem damit, zur Seite zu treten, falls mein Arbeitgeber dies wünscht“, sagte der Schwede nach dem 1:2 n.V. in Oslo gegen Serbien. Zunächst strebe er aber „zwei Siege“ in den anstehenden Nations-League-Duellen mit Rumänien und Nordirland an, ergänzte Lagerbäck.

BVB-Star Erling Haaland übt deutliche Kritik

Der Vertrag des 72-Jährigen, der mit Schweden, Nigeria und Island an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen hatte, läuft bis zur WM 2022 in Katar. Doch nach der verpassten Chance auf die erste EM-Teilnahme seit 2000 für Norwegen ist die Kritik an veralteter Taktik und falscher Personalauswahl massiv.

Auch Jungstar Erling Haaland machte seinem Frust Luft. „Ich fühlte mich überhaupt nicht ins Spiel eingebunden“, klagte der Dortmunder Stürmer, der bis auf eine Torchance in der ersten Hälfte völlig abgemeldet war. „Ich werde jetzt nicht schimpfen“, sagte Haaland weiter bei TV2, „aber ich bin richtig sauer. Das war schlicht und ergreifend nicht gut genug. Das ist einfach enttäuschend. Wir hatten eine gute Möglichkeit, zur EM zu kommen.“ (fs mit sid)