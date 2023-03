BVB-Star Brandt verletzt: Bangen um Derbyeinsatz auf Schalke

Dortmund. Julian Brandt verletzt sich gegen Chelsea bereits nach drei Minuten. Der BVB-Star könnte seinem Team nun auch auf Schalke fehlen.

Drei Minuten waren gespielt im Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea, da stockte den Fans der Gastgeber bereits der Atem. Julian Brandt ging verletzt zu Boden.

Der aktuell formstärkste Spieler der Dortmunder musste nach einer kurzen Behandlungspause ausgewechselt werden. Für den Nationalspieler, der bereits neun Pflichtspieltreffer in der laufenden Saison erzielt hat, kam der US-Amerikaner Giovanni Reyna in die Partie.

Brandt humpelte anschließend in Richtung Kabine. Der Klub muss also befürchten, dass der 26-Jährige auch im nächsten Bundesliga-Spiel nicht zum Einsatz kommen kann. Und da steht das brisante Derby beim FC Schalke 04 auf dem Programm. Am Samstag um 18.30 Uhr geht es für den BVB in der Arena um wichtige Punkte im Titelkampf - dann womöglich ohne Brandt.

Kobel muss passen

Der BVB muss derzeit auf zwei weitere Schlüsselspieler verzichten: Torwart Gregor Kobel musste sich das Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea, das mit zehn Minuten Verspätung begann, zunächst von draußen anschauen. Der 25-Jährige lhat derzeit mit Muskelproblemen zu kämpfen. Für den Schweizer stand Alexander Meyer gegen den Londoner Klub im Tor - wie bereits beim 2:1-Sieg am vergangenen Bundesliga-Spieltag gegen RB Leipzig.

Und auch Karim Adeyemi fällt mit einer Muskelverletzung aus. Der Nationalspieler erzielte nach einem starken Alleingang das Tor zum 1:0-Hinspielsieg gegen Chelsea. In der darauffolgenden Bundesliga-Partie gegen Hertha BSC musste er nach einem starken Beginn mit einer Verletzung vom Platz. Für Adeyemi dürfte das Derby auf Schalke noch zu früh kommen.

Moukoko ist noch keine Option

Wer dem Dortmunder Trainer Edin Terzic beim Gastspiel in Gelsenkirchen definitiv nicht zur Verfügung steht, ist Youssoufa Moukoko. Der 18-Jährige, Torschütze beim 1:0 im Hinspiel, ist nach einem Syndesmosebandanriss noch keine Option. (ddh)

