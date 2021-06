BVB-Star Brandt spottet über Haaland - der kontert umgehend

Dortmund. BVB-Torjäger Erling Haaland lässt seine Fans mit Fotos am Sommerurlaub auf Mykonos teilhaben. Ein Teamkollege kommentiert dies süffisant.

Während viele seiner Teamkollegen die vergangenen Wochen bei der EM verbrachten, ließ Erling Haaland es locker angehen. Norwegen war nicht bei der EM-Endrunde dabei, deshalb hatte der Torjäger von Borussia Dortmund schon früh Urlaub. Und der 20-Jährige genießt diesen offenbar in vollen Zügen. Mit ein paar Kumpels verbringt Haaland die Sommerpause auf der griechischen Insel Mykonos. Und die Sommerpause lässt viel Zeit zum Sonnen, mit neongelber Badehose lag Haaland jüngst auf einer Liege neben einem Pool und schrieb in den Sozialen Medien dazu: „Vitamin D Zeit...“.

Das Foto sahen nicht nur die Fans des BVB-Torjägers, sondern auch Teamkollege Julian Brandt. Der ließ gleich einen Spruch folgen. „Atmen Bruder, atmen...“, schrieb der 25-jährige Mittelfeldspieler, und man kann sich wahrhaft vorstellen, dass zwischen diesen beiden auch in der Kabine der eine oder andere Spruch fällt. Ob Haaland auf dem Foto wirklich den Bauch eingezogen hat? Haaland zeigte sich aber gleich angriffslustig wie auf dem Spielfeld und setzte zum Konter ab: „Der Hummer spricht... Vergiss nicht die Sonnencreme!“, witzelt der Norweger. Eine Anspielung auf den helleren Hauttypen von Brandt. Sehen werden sich die beiden aber nächsten Donnerstag bereits wieder, dann startet der BVB in die Vorbereitung.

BVB-Torjäger Haaland "Spieler der Saison" in der Bundesliga

Zuvor war Borussia Dortmunds Haaland zum Spieler der Saison in der Bundesliga gekürt worden. Bei einer von der Bundesliga und dem Spielehersteller EA Sports organisierten Fan-Wahl bekam der 20 Jahre alte Norweger die meisten Stimmen – mehr noch als Torschützenkönig Robert Lewandowski vom Deutschen Meister FC Bayern München.

Während Haaland für den BVB in der zurückliegenden Spielzeit 27-mal in 29 Bundesligaspielen getroffen hat, traf Lewandowski in ebenfalls 29 Einsätzen 41-mal. Damit brach der 32 Jahre alte Pole den 49 Jahre alten Rekord von FC-Bayern-Legende Gerd Müller, der in der Saison 1971/72 40 Treffer erzielen konnte. In den sozialen Medien zeigte sich Haaland stolz mit seiner Trophäe für den Spieler des Jahres. „Es ist eine Ehre“, schrieb er. „Eine Auszeichnung, die nicht nur für mich, sondern für die gesamte BVB-Familie ist. Wir haben diesen Preis zusammen gewonnen“, so der Stürmer. Danach hatte er sich die sonnige Auszeit verdient. (fs)

