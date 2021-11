BVB-Sportdirektor Zorc wütet: "Hat unser Spiel zerstört"

Dortmund. Nach der Niederlage gegen Ajax hadert Michael Zorc mit dem Rot gegen Hummels. Für den BVB folgt jetzt "ein Kraftakt" gegen RB Leipzig.

nen Tag später ist der Zorn noch immer nicht verraucht bei Borussia Dortmund, wie könnte er auch: Man fühlt sich betrogen um die Früchte eines guten Auftritts und um einen möglichen Sieg im Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam. „Eine offensichtliche Fehlentscheidung hat dieses Spiel entschieden“, schimpft Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die Szene, die alle Dortmunder so erregt, ereignete sich in der 29. Minute: Im Mittelfeld grätschte Mats Hummels mit viel Tempo und Risiko gegen Antony – traf den Ajax-Angreifer aber nicht. Der landete stattdessen auf Hummels’ Bein – Schiedsrichter Michael Oliver zückte dennoch Rot.

Eine Stunde in Unterzahl war dem BVB zu viel

„Die Entscheidung hat unser Spiel zerstört“, hadert Zorc noch einen Tag später. „Wir mussten gegen so eine starke Mannschaft eine Stunde in Unterzahl spielen. Wir haben es lange offenhalten können, am Ende haben wir dann aber dieser zahlenmäßigen Unterlegenheit Tribut zollen müssen.“

1:3 (1:0) endete die Partie: Marco Reus hatte kurz nach dem Platzverweis einen auf Intervention des Video-Assistenten verhängten Foulelfmeter zur Führung verwandelt (37.), doch Dusan Tadic (72.), Sebastian Haller (83.) und Davy Klaassen (90.+2) drehten das Spiel.

BVB-Sportdiretkor Zorc spricht von "nicht reparable Fehlentscheidung"

Es war in vielerlei Hinsicht ein schmerzhafter Abend für den BVB: Erstens zeigten die Dortmunder, anders als beim 0:4 im Hinspiel, eine ansprechende Leistung. Sie attackierten den Gegner früh, hielten ihn meist weit entfernt vom eigenen Tor und spielten schnell und direkt nach vorne. „Wir haben es richtig gut gemacht, hatten zwei tolle Torchancen durch Mats Hummels und Jude Bellingham“, lobt Zorc. „Und dann kam diese leider nicht reparable Fehlentscheidung.“

Nun prüfen die Dortmunder mit ihrem Justiziar, ob sie wenigstens die Folgen des Platzverweises abmildern können, indem sie Einspruch bei der Uefa einlegen, um so zumindest eine Sperre für Hummels zu verhindern. „Wir appellieren an den Gerechtigkeitssinn der Uefa, ein Zeichen zu setzen und den Spieler nicht auch noch zu bestrafen“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Ansonsten würde Hummels in drei Wochen fehlen, wenn es nach Lissabon geht. Das Spiel bei Sporting, und das ist die nächste schmerzhafte Erkenntnis, ist nun zu einem echten Endspiel ums Weiterkommen geworden. Beide Mannschaften haben sechs Punkte und wer das direkte Duell verliert, kann den Einzug ins Achtelfinale fast schon abhaken. Hummels selbst rechnet nicht damit, dass er dabei ist: „Nach menschlichem Ermessen würde man sagen: Da hat der Schiri ins Klo gegriffen, wir lassen ihn spielen“, meinte der Innenverteidiger unmittelbar nach dem Spiel. „Aber wir alle wissen, dass so etwas nie aufgehoben wird – ich werde also nicht in Lissabon dabei sein.“

BVB: Zorc hofft auf Kraftakt und Rückkehrer

Das dürfte auch für Marius Wolf gelten: Er verletzte sich nach einer knappen Stunde am Oberschenkel und – schmerzhafte Erkenntnis Nummer drei – verschärfte damit die Dortmunder Personalprobleme. Denn Wolf war nach diversen Ausfällen schon Linksverteidiger Nummer drei, auch Torjäger Erling Haaland fehlt wie so einige Mitspieler weiterhin – und Haalands Vater Alf-Inge deutete an, dass er eher nicht davon ausgeht, dass der Stürmer in diesem Jahr noch spielen kann. Das Verletzungspech nimmt fast groteske Züge an, auch weil viele Spieler kaum Pausen bekommen können und irgendwann der Körper streikt – wie bei Wolf.

„Wir brauchen jetzt noch einmal einen Kraftakt in Leipzig“, seufzt Zorc. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) soll bei RB Leipzig Platz zwei in der Liga weiter gefestigt werden. „Und dann ist es hoffentlich nicht nur ein frommer Wunsch, dass in der Länderspielpause erstens nichts passiert und zweitens einige Spieler zurückkommen, damit wir personell anders aufgestellt sind“, sagt Zorc. Diese Hoffnung allerdings wurde in dieser Saison schon oft enttäuscht.

