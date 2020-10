BVB-Sportdirektor Zorc: Verstehe Reus-Diskussion nicht

Dortmund. BVB-Kapitän Reus wurde von TV-Experten harsch kritisiert. Sportdirektor Zorc nimmt ihn in Schutz – und sieht Luft nach oben.

Michael Zorc atmete einmal tief durch. „Wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt, auch in guter Manier erfüllt“, sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund nach dem glanzlosen 2:0 (0:0)-Sieg des BVB im Champions-League-Heimspiel gegen Zenit St. Petersburg.

Aber „das Spiel wird sicher nicht in die Fußballgeschichte eingehen“, räumte Zorc ein. Es sei „nicht alles so leicht und einfach“ gewesen. Denn: „Es war Druck auf dem Kessel, wir waren gezwungen zu gewinnen.“ Denn die Auftaktpartie in der Königsklasse bei Lazio Rom hatte der BVB mit einer 1:3-Niederlage vergeigt. Alles andere als ein Sieg gegen Zenit hätte es ein gutes Stück komplizierter gemacht, die Gruppenphase zu überstehen – und das ist und bleibt der Anspruch von Borussia Dortmund.

Der Druck allerdings war den BVB-Profis anzumerken. Weite Teile des Spiels waren von den Bemühungen gekennzeichnet, bloß keine Fehler zu machen – und so scheute die Mannschaft das Risiko und das Tempo, das nötig gewesen wäre, um den sehr konzentriert und diszipliniert verteidigenden Gegner in Verlegenheit zu bringen. „Wir haben ein bisschen Probleme gehabt, uns Chancen zu erarbeiten, weil das sehr dicht war vor dem Tor“, sagte Zorc. „Wir haben etwas zu viel durch die Mitte gespielt. Und manchmal auch, wenn wir schon in Schusspositionen waren, wollten wir den Ball unbedingt noch einmal auflegen.“ Insgesamt aber habe man vollkommen verdient gewonnen und müsse nun am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld nachlegen.

Mit Marco Reus? Die Frage nach dem BVB-Kapitän hatte ja zuletzt die Gemüter ein wenig erregt. Mancher meinungsstarke TV-Experte hatte angeregt, Reus möge doch die Kapitänsbinde ablegen, weil er zu selten spiele. „Ich verstehe die ganzen Diskussionen nicht“, sagte Zorc. „Marco ist unser Kapitän. Dass er nach so langer Pause nicht jedes Spiel von Anfang an und über 90 Minuten machen kann, ist jedem klar. Aber er wird mit jedem Spiel besser und das tut uns gut.“ Sicher ist: Dem gegen St. Petersburg arg lahmenden Offensivspiel würde ein immer besser werdender Reus sicher nicht schaden.​