BVB-Sportdirektor Zorc "blutet das Herz" wegen Geister-Derby

Dortmund. Mit dem Derby gegen Schalke geht für den BVB die Bundesliga wieder los. Sportdirektor Michael Zorc hat Respekt vor der ungewohnten Situation.

Es wird kein Spiel wie jedes andere für Borussia Dortmund. Derbys gegen Schalke 04 sind nie gewöhnliche Spiele, aber dieses am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird das wohl außergewöhnlichste: "Ohne Zuschauer ist es sehr speziell", sagt Trainer Lucien Favre. "Da müssen wir uns gut vorbereiten."

Natürlich sind sie froh beim BVB, dass die Saison wieder losgeht, trotz Corona-Pandemie. aber sie wissen auch, dass die Begleitumstände alles andere als einfach werden: "Es ist natürlich anders, strage, fremd", meint Sportdirektor Michael Zorc. "Bei einem Derby ohne Zuschauer blutet das Herz, da müssen wir uns nichts vormachen."

Man wird sich erst einmal gewöhnen müssen an die Umstände, deswegen ist es für Zorc auch "nicht der Moment, über die Meisterschaft reden", vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München hin oder her. "Es sind für alle extrem neue, fremde Umstände", meint Zorc. "Natürlich wollen wir das Spiel am Samstag gewinnen, darum geht es erst einmal: Den Restart zu schaffen, organisatorisch und sportlich. Danach wird man sehen."

Witsel und Can fehlen

Der BVB muss den Neustart ohne Axel Witsel und Emre Can angehen, das bestätigte Trainer Favre am Donnerstagmittag. "Wir hoffen, dass sie so schnell wie möglich zurückkommen", sagte der Schweizer, ohne einen konkreten Zeitpunkt dafür zu nennen. Marco Reus und Dan-Axel Zagadou fallen ebenfalls aus.

Favre wird am Samstag mit Gesichsmaske coachen müssen, und das ist nicht die einzige Änderung: Er wird aller Voraussicht nach fünf Auswechslungen vornehmen dürfen - was er ausdrücklich begrüßt: "Das ist gute Idee. Keine Mannschaft wird topfit sein, das wird erst peu à peu kommen", meint er. "Das ist das erste Spiel nach kurzem Mannschaftstraining, wir hatten kein Freundschaftsspiel. Die fünf Auswechslungen werden nötig sein."

Keine Bedenken bei den Spielern

Corona-bedingte Ausfälle gibt es beim BVB nicht. Alle Tests waren bislang negativ, kein Spieler hat Bedenken zu spielen - sagt Zorc. "Wenn jemand auf uns zukäme und Ängste hätte, würden wir damit vernünftig umgehen und ihm am Ende freistellen, ob er spielt", erklärt er. "Aber mein Eindruck ist, dass sich alle freuen, wieder Fußball zu spielen."

Und so sehr er die Fans vermissen wird, so richtet der Sportdirektor doch einen klaren Appell an die BVB-Anhänger: "Keine Menschansammlungen am Stadion auch nicht in der Stadt", fordert er. Denn sollte eine Ansammlung von BVB-Fans vor dem Stadion gar dazu führen, dass die Partie abgebrochen wird, könnte sie gegen Dortmund gewertet werden. Und dann ist da noch der öffentliche Eindruck: "Es ist ganz wichtig dass der Restart positiv begleitet wird und wir die Saison zu Ende spielen können", sagt Zorc.